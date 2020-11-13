В Слуцке рассматривается введение масочного режима

Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

Этот вопрос решится в ближайшее время на уровне руководства Минской области.

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Напомним, что 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. До этого — в некоторых районах страны: обязательный масочный режим с 5 ноября ввели в Могилёве. Позже маски стали обязательны на Гомельщине, в Бобруйске, Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском, Чериковском, Полоцком районах и Новополоцке.

Это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

РАНЕЕ. Как слуцкие маршрутчики отреагировали на масочный режим в Минске.