Коронавирус в мире: французы массово нарушают карантин, в Германии говорят, что дальше будет хуже

«Возможно, мы уже устали от Covid-19, но он не устал от нас. Европейские страны едва справляются, но вирус практически не поменялся, как и принимаемые против него меры», — сказал он, выступая на Парижском форуме мира.

Более половины французов не соблюдают карантин

Примерно 60% французов нарушали правила карантина после введения второй строгой изоляции. Примерно четверть опрашиваемых признали, что, заполняя пропуск, который необходим для выхода на улицу, они указывали ложную причину, по которой они покидали дом.

Для сравнения: во время первого всеобщего карантина правила нарушали около 40% опрошенных.

Помимо указания ложной причины для выхода из дома люди нарушают правила, принимая дома родственников или встречаясь с друзьями.

Примерно 9% опрошенных сообщили, что покидали дом, чтобы встретиться с сексуальным партнером. Во время первой самоизоляции таких было лишь 6%.

В ходе опроса также выяснилось, что самоизоляция, пришедшаяся на позднюю осень, сильнее влияет на моральное состояние людей, чем первая. Примерно 28% опрошенных отметили, что испытывают грусть. Во время весеннего карантина грустил примерно каждый пятый.