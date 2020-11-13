У случчанки COVID-19, мужу сказали сидеть дома, но больничный не выдали. Семья не знает, что делать

Вопросов об организации помощи больным коронавирусом и контактным лицам не становится меньше, хотя «Кур'ер» пишет об этом практически каждый день. Очередную ситуацию, из которой не могут найти выхода, рассказала случчанка, в четверг, 12 ноября, позвонив на нашу «горячую линию».

«Я заболела в среду, 4 ноября, — была температура до 38,8, озноб, слабость и расстройство желудка, — рассказала Екатерина. — Я пошла на приём в поликлинику. Мне назначили противовирусные и антибиотик. После осмотра спросила: «Может, мне нужно КТ?». Врач ответила, что ещё рано, надо делать на 7−8-й день, и рекомендовала прийти на приём в субботу, 7 ноября.

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В субботу я снова была на приёме, сказала, что пропила назначенные лекарства, но улучшений нет. Меня направили на КТ, которое показало двустороннюю пневмонию и поражение лёгких 10% с эффектом «матового стекла». Терапевт дала мне подписать бумаги о самоизоляции, предупредила, чтобы я не выходила из дома, назначила дополнительные лекарства. Больничный мне не был нужен, потому что я в отпуске по уходу за ребёнком.

Четыре дня ждём терапевта

Я думала, что в понедельник, 9 ноября, к нам придут из санслужбы, ведь у меня дома муж и ребёнок. Но никто не пришёл. На следующий день муж сам позвонил туда. В санслужбе сказали, раз у жены двусторонняя пневмония, есть анализ КТ, то вы должны сидеть дома как контакт первого уровня. Вызывайте терапевта, пусть открывает больничный.

Мы тут же вызвали терапевта. Ждём его прихода уже четыре дня. В среду, 11 ноября, пришли из детской поликлиники и взяли мазки у ребёнка. А как быть мужу? За это время куда только не звонили, но никто не может ответить чётко, что нам делать. Он на работу не ходит, но больничного у него нет. Ни мазки, ни тесты никто не брал.

Идти на работу или нет

Повторно позвонили в санслужбу, но получили непонятный ответ. Сначала сказали сидеть дома, а то оштрафуют, а когда узнали, что терапевта ещё не было и больничного нет, ответили по-другому: идите на работу.

Муж работает в пассажирском автопарке Солигорска, где коллектив около 900 человек. И что, он должен идти заражать коллектив, если ковид у него потом подтвердится? Ему с работы звонит начальник, спрашивает, на больничном или выходишь? Что ему делать?

Уже не знаю, куда звонить и где узнавать, как мы должны поступить? Куда ни позвоню — трубку не берут. А в регистратуре ЦРБ отвечают, что этим не занимаются, говорят, у них три бригады, кто-нибудь к вам приедет.

Весной к контактам первого уровня приезжали сразу, брали мазок и давали больничный. А что сейчас — это уже не важно?

По телефону 7 17 38 записали наши данные и сказали ждать терапевта. Неделя заканчивается, а никто так и не приехал.

Я на домашнем лечении, а мне за всё это время никто не позвонил — ни врач, ни медсестра, — чтобы узнать, как я. Курс антибиотиков заканчивается, что мне делать дальше? Кто-то должен меня «вести»?"

Кто считается контактом 1-го уровня?

Когда должны брать тест?

Можно ли до этого времени ходить на работу?

Кто имеет право на бесплатный тест?

Ответы на эти вопросы читайте в нашей публикации «COVID-19 в Беларуси: кто сейчас считается контактом 1-го уровня, кому сделают бесплатный тест и когда».

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