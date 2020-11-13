Жителю Слуцка дали три года за то, что он ударил «предметом» по голове милиционера

11 ноября и 12 ноября в суде Слуцкого района прошли заседания по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Случчанина Романа Кораневича обвиняли в том, что он ударил милиционера по голове «предметом» 10 августа на набережной.

Судебное заседание длилось 2 дня: 11 и 12 ноября. «Кур'ер» освещал ход процесса. Оглашение приговора в пятницу 13 ноября заняло примерно 2,5 минуты.

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Обвиняемый вину не признал. Прокурор запросил три года лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскать с обвиняемого расходы на экспертизу.

Судья Александр Шутко вынес следующий приговор: Кораневича признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране правопорядка, сопряжённое с применением насилия). Наказание — 3 года лишения свободы в колонии общего режима. В срок зачлось время содержания под стражей с 11 августа.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого издержки на экспертизу — 1876 рублей 54 копейки.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде через суд Слуцкого района в течение десяти суток со дня его оглашения.

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