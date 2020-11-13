Слуцк «сигналит» в память о погибшем Романе Бондаренко. Видеофакт

Сегодня, 13 ноября, ровно в 12.00 в Слуцке возле центральной площади машины остановились и сигналили. Возможно, это было в память о Романе Бондаренко, который умер в Минске.

Реклама

Видео: А. Большой

В Минске в 12.00 началась минута молчания в память об умершем Романе Бондаренко. Белорусские СМИ сообщают, что люди выстроились в цепочки солидарности, а проезжающие мимо машины активно им сигналят.

КОНТЕКСТ. В ночь на 12 ноября в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Как рассказали TUT. BY жители известной минской «Площади перемен», вечером 11 ноября в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.



В 20.00 12 ноября близкие сообщили, что Роман умер.