Попытка переворота, а не революция: Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Соответствующее заявление он сделал по время интервью СМИ ближнего зарубежья. Фрагмент беседы показал телеканал ОНТ.
По словам Лукашенко, «у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь».
«Парадоксально. Но мы считаем это весомым аргументом (в пользу того), что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьёзный экономический потенциал», — продолжил Лукашенко.
Он ранее неоднократно высказывался о том, что COVID-19 — не столько болезнь, сколько глобальная политика. По его словам, под этим предлогом уже начали перекраивать мир: везде вспыхнули бунты и мятежи, «но то ли ещё будет, в связи с последствием обрушения экономики».
Попытка переворота, а не революция
«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам цветных революций», — сказал Лукашенко.
В конце октября во время встречи с коллективом МВД Лукашенко назвал происходящее в стране мятежом. Он также отметил, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определённые выводы и извлечь уроки.