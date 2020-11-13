Попытка переворота, а не революция: Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

Sputnik
-
0

Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Соответствующее заявление он сделал по время интервью СМИ ближнего зарубежья. Фрагмент беседы показал телеканал ОНТ.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, «у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь».

Реклама

«Парадоксально. Но мы считаем это весомым аргументом (в пользу того), что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьёзный экономический потенциал», — продолжил Лукашенко.

Он ранее неоднократно высказывался о том, что COVID-19 — не столько болезнь, сколько глобальная политика. По его словам, под этим предлогом уже начали перекраивать мир: везде вспыхнули бунты и мятежи, «но то ли ещё будет, в связи с последствием обрушения экономики».

Попытка переворота, а не революция

События в Беларуси после президентских выборов Лукашенко охарактеризовал как попытку переворота.

«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам цветных революций», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что на самом деле «никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров».

В конце октября во время встречи с коллективом МВД Лукашенко назвал происходящее в стране мятежом. Он также отметил, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определённые выводы и извлечь уроки.