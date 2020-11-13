Попытка переворота, а не революция: Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

По словам Лукашенко, «у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь».

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«Парадоксально. Но мы считаем это весомым аргументом (в пользу того), что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьёзный экономический потенциал», — продолжил Лукашенко.

Он ранее неоднократно высказывался о том, что COVID-19 — не столько болезнь, сколько глобальная политика. По его словам, под этим предлогом уже начали перекраивать мир: везде вспыхнули бунты и мятежи, «но то ли ещё будет, в связи с последствием обрушения экономики».