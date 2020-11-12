Лукашенко поручил готовить запасы еды на зиму. И потребовал от сельхозпроизводителей вернуть кредиты

«Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая-июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше — надо жёстко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен», — заявил 12 ноября Александр Лукашенко.

«А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды — на картошку, капусту или гречку. Как это так, чего не хватает?» — возмутился он.

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Также Александр Лукашенко поручил чиновникам потребовать от сельских работников вернуть кредиты.

«Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьёзная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также, насколько можем, поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть — рассчитаться с банками, бюджетом по долгам», — заявил он.

Также Александр Лукашенко во время поездки в Слуцкий район 23 октября отметил важность заготовки собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора той или иной продукции.

«Задача мэра Минска и губернаторов — распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая», — сказал он.