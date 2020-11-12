Большое обновление товаров и ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СКИДОК в универмаге «Слуцк»! Приглашаем

Универмаг «Слуцк» спешит порадовать своих покупателей! У нас большое поступление товаров. Свою покупку найдёт каждый!

14 и 15 ноября Ваши покупки будут ещё приятнее — мы проводим ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СКИДОК!

Новинки от производителей Бреста Вас ждут в секции «Женская одежда»: платья, сарафаны, джемперы, юбки.

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Большое поступление брестских ковров в секции «Товары для уюта»:

Секция «Электротовары» предлагает обновлённый ассортимент ОАО «Брестгазоаппарат»: газовые плиты, варочные панели, очистители воздуха.

Поступление товара в секции «Посуда»: креманки, бокалы, блюда, салатницы и многое другое.

Яркие и практичные изделия из пластмассы для кухни и дома предлагает секция «Хозяйственные товары»

Покупайте выгодно с универмагом «Слуцк»!

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568