Большое обновление товаров и ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СКИДОК в универмаге «Слуцк»! Приглашаем

Универмаг «Слуцк» спешит порадовать своих покупателей! У нас большое поступление товаров. Свою покупку найдёт каждый!
14 и 15 ноября Ваши покупки будут ещё приятнее — мы проводим ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СКИДОК!
- Новинки от производителей Бреста Вас ждут в секции «Женская одежда»: платья, сарафаны, джемперы, юбки.
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- Большое поступление брестских ковров в секции «Товары для уюта»:
- Секция «Электротовары» предлагает обновлённый ассортимент ОАО «Брестгазоаппарат»: газовые плиты, варочные панели, очистители воздуха.
- Поступление товара в секции «Посуда»: креманки, бокалы, блюда, салатницы и многое другое.
- Яркие и практичные изделия из пластмассы для кухни и дома предлагает секция «Хозяйственные товары»
Покупайте выгодно с универмагом «Слуцк»!
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568