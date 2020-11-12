В Беларуси началась отправка призывников в войска. Все новобранцы пройдут двухнедельную изоляцию

В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в войска. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство обороны.

«В связи с эпидемической обстановкой в Минском городском и всех областных и сборных пунктах проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Прибыв к месту службы, все новобранцы пройдут двухнедельную изоляцию», — рассказали в Минобороны.

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В первый день отправки в войска отправлены около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций.

Всего на укомплектование Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Около 200 человек пройдут службу в резерве. Отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится до 30 ноября.

Военную присягу новое пополнение примет 12 декабря.