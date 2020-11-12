Планируется, что центральный офис Беларусбанка переедет из микрорайона «Чехова» в здание на Ленина, 211А в декабре. Об этом «Кур'еру» сообщила Наталия Данилевич, директор Центра банковских услуг № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

В соцсетях «Кур'ера» читатели интересовались, будет ли предусмотрена парковка для банка и что останется в здании на Чехова, 22.

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О парковке

Наталия Данилевич пояснила, что вокруг здания на Ленина, 211А городская земля. Вопрос с парковкой находится на стадии решения. В банке надеются, что он решится положительно.

Что будет в здании на Чехова

В здании на Чехова, откуда уедет центральный офис, разместится отделение банка № 615/5259, которое ранее располагалось на Ленина, 211А (около Молодёжного центра).

«Микрорайон „Чехова“ спальный. Мы сделаем удобный режим, чтобы люди могли пользоваться нашими услугами», — пояснила Наталия Данилевич.

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