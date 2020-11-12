Немецкие кладбища становятся садами памяти и отдыха

В номере «Кур'ера» от 30 октября мы публиковали материалы, посвящённые содержанию деревенских кладбищ и уходу за могилами предков. Предлагаем сравнить, как это дело поставлено в Германии, и узнать, почему на немецких кладбищах всё меньше надгробий.

Ранее:

Главное кладбище Франкфурта-на-Майне похоже на парк.

Посетителей привлекают не только индивидуально оформленные могилы, но и старые деревья. А с недавнего времени они могут задержаться и отдохнуть в красиво оформленном экологическом саду.

Здесь можно увидеть каменные пирамиды для ящериц и шалаши из высохших ветвей деревьев для ежей, осиные и птичьи гнёзда, отели для насекомых. Летом здесь пчёлы и бабочки собирают нектар из поздней сирени, а осенью пчёлы летают над астрами, а фруктовые гроздья ждут голодных щеглов.

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Томас Бэдер, руководитель отдела кладбищенского хозяйства Франкфуртского городского ведомства по охране парков Green Space Office, так определяет новое направление в содержании кладбищ: «Мы за экологическое благоустройство могил, которое в последние годы становится всё более популярным».

Сады памяти на кладбище

Кёльн ушёл ещё дальше Франкфурта-на-Майне. Лутц Пакендорф, председатель правления Объединения садовников кёльнских кладбищ, демонстрирует участки на городском кладбище Корвайлер площадью до 3000 квадратных метров под названием «Следы жизни».

Они спроектированы по темам, как, например, фермерский, вересковый или травяной сад. На натуральном природном лугу растут полевые цветы, а разные виды трав прячутся в тени фруктовых деревьев. Над этими проектами вместе с кёльнскими садовниками работали специалисты экологического объединения Nabu. Заливной луг на кладбище в кёльнском районе Корвайлер расположен на самой его окраине, рядом с природой. Здесь есть пруд, участок с многолетними растениями и зелёная изгородь, которую облюбовали насекомые.

«В специальном уходе родственниками умерших этот участок кладбища не нуждается, этим занимаются наши штатные садовники. Стоимость такого места на кладбище составляет от 3,5 до 4 тысяч евро на 25 лет», — подчёркивает Лутц Пакендорф.

Премия за инновации

Кроме инициатив отдельных кладбищ, Союз кладбищенских садовников Германии разработал концепцию под названием «Покой на природе — тихая память».

На таких кладбищах будут установлены места для кормления птиц и насекомых, скворечники, а могилы будут покрывать яркие многолетние цветы и растения. В 2017 году этот проект был представлен на Международной садовой выставке в Берлине, а в 2018 году его авторы были удостоены премии за инновации в сфере садоводства.

Экологичный подход вполне возможен и на традиционных кладбищах. Баварский земельный комитет католиков агитирует в одной из своих рекламных брошюр за экологические захоронения и оформления могил: вместо срезанных цветов рекомендуются многолетние растения и осенние цветы, как астры или гладиолусы. Эксперты советуют использовать для оформления могил вместо экзотических региональные растения и цветы, а венки — с натуральной корой и сосновыми шишками.

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