«Вас бетон согревает? Меня нет». Мнение случчанки о том, какими должны быть кладбища

Сегодня прочитала о том, как в Германии ухаживают за кладбищами, и хочу высказать своё мнение.

Каждый год на праздники все посещают кладбища, приносят искусственные цветы. Но мало кто задумывается, какой вред экологии они приносят. Например, не первый раз слышу, что работники ЖКХ тратят очень много времени, чтобы отделить в венках с кладбищ металл от пластика. Цветы, которые каждый год выбрасывают, годами не разлагаются и хранятся в земле.

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В этом году на праздники я приносила тюльпаны, которые специально для букетов сажала дома. Чтобы принести на кладбища и не загрязнять природу. Сейчас осенью я приняла решение и на кладбище, на могилах родных, а их 10, и на братской могиле погибших в ВОВ высадила около 120 тюльпанов.

Я не хочу каждый год загрязнять природу, не хочу каждый год выбрасывать деньги на ветер и точно знаю, что, сделав это один раз, больше не буду возвращаться к этому вопросу. Цветы только умножаются, причём без моего участия.

Что касается бетона и массивных площадок на кладбище, так это только повод меньше бывать на кладбищах и навещать своих родных. Часто слышу, что если залить бетон, то и ходить на кладбища убирать проще. Это говорит только о том, чтобы меньше вспоминать и ухаживать. Это моё мнение. Но я считаю, что мы не должны мыслить как все, мир меняется. Но часто в таких городах, как наш, мы боимся сделать не так, как все, внести что-то новое, боимся общественного мнения. Чтобы что-то сделать, надо делать, а не думать о том, что подумают другие. И это в самых бытовых и житейских вопросах.

Кладбище должно быть душевным, ведь там живут души. А мы люди, а не роботы без эмоций и теплоты. Вас бетон согревает? Меня нет.

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