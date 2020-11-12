В Минске ввели обязательный масочный режим. В каких ещё городах носить маску обязательно

В Минске введён обязательный масочный режим. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы, поясняет Мингорисполком.

Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

Соответствующие изменения в решение № 1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены в четверг, 12 ноября, на заседании Минского горисполкома.

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Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Как пишет TUT. BY, обязательный масочный режим с 5 ноября ввели в Могилёве. Позже маски стали обязательны на Гомельщине, в Бобруйске, Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском, Чериковском, Полоцком районах и Новополоцке.