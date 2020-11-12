Вопрос-ответ. Принимают ли платежи почтовые отделения в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» позвонила читательница и рассказала, что несколько дней не могла ничего оплатить на почте. Пенсионерам пришлось пойти в отделения банков.

Во вторник, 10 ноября, произошёл сбой в системе ЕРИП — почта не принимала платежи по всей стране, в том числе и в Слуцке. Приём платежей восстановили в 18.26 в тот же день.

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В почтовом отделении № 9 (центральная почта на М. Богдановича) «Кур'еру» пояснили, что сбой был только один день, а потом уже всё работало. Однако многие случчане всё равно шли в банковские отделения.