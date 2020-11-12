Дневник беременной с коронавирусом: она пытается добиться медицинской помощи, потому что почти рожает

Сегодня, 12 ноября, на почту «Кур'ера» пришло письмо от беременной женщины из Гродно. Она описала, как пытается добиться медицинской помощи при коронавирусе. Приводим слова читательницы.

«22 октября. Беременность 36 недель и 4 дня. Высокая температура — 38,4. Вызываю «скорую»! Забирают в роддом в Гродно, хотя я отношусь к БСМП, — рассказала Екатерина. — Сделали тест по крови (на наличие антител к COVID-19. — Прим. ред.), результат отрицательный. На следующий день отправили домой со словами: «У вас будет коронавирус, просто ещё первые дни, тест отрицательный. Пейте парацетамол».

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27 октября. Беременность 37 недель 2 дня. Все дни температура. Опять вызываю «скорую». Плохо чувствую шевеления ребёнка и тянет живот! Еле-еле отправили в БСМП (роддом не захотел принимать, потому что я же у них уже была). Там сделали тест — снова на наличие антител. Результат положительный. Отправили домой с температурой 38.3. Сказали: «Пейте парацетамол». Хорошо, что прошла температура и чувствую себя отлично. Но беспокоюсь, ведь должны были положить планово заранее в больницу из-за миомы матки.

5 ноября. Срок 38 недель 4 дня. Делаю мазок ПЦР в 7-й поликлинике. Жду! Мазок отрицательный! Ура! Но результат пришёл в понедельник, 11 ноября… Срок беременности 39 недель и 2 дня.

С направлением еду в БСМП. Принимают в приёмном покое. Увидев, что тесту уже 7 дней, а действителен он 5 дней, опять берут кровь на тест. Он положительный! Как? Какой тест показывает верно? В крови ещё что-то может быть или ПЦР-мазок достовернее?!

Раскрытие у меня 1,5 пальца — 39 недель и 3 дня! Врачи меня отправляют домой.

Как?! Что делать?! Никто никуда не берёт. Мне что, дома рожать?

12 ноября. Иду опять сдавать мазок ПЦР в 7-ю поликлинику. Но смысл, если так долго делают результат?

Куда вообще обратиться? Что делать? Я почти в родах и никому не нужна!

Помогите! Кто-то может мне подсказать, почему так халатно обращаются? Это третья беременность, обычно всё происходит быстро… это я о родах. Но с таким успехом можно и дома родить или вообще, не дай Бог, что случится с моей девочкой? И как же положенная госпитализация из-за миомы матки? Помогите! Куда обращаться? Сижу реву…"