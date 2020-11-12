Неужели в Слуцке «короной» переболели от 15 до 18 тысяч человек? Мнение

Ещё в прошлом году это была очередная, и почти неизвестная, и мало кому нужная дата. Но сейчас она как никогда актуальна. Сегодня, 12 ноября, Всемирный день борьбы с пневмонией.

Пневмония, как мы знаем, почти непременный спутник COVID-19. Правда, у нас в Беларуси число новых случаев заражения «короной» каким-то невероятным способом стабильно. Также невероятно стабильно число людей, умирающих от «короны».

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А раз у нас великая белорусская стабильность, то огромное число людей продолжают игнорировать элементарное: не носят маски и не соблюдают социальное дистанцирование в местах скопления людей. Особо не ограничивают социальную активность и «облизывают руки».

Ладно, если вредят себе, но «корона» — такая штука, что заражаются и страдают другие.

Берегите себя.

P.S. Ах, да. Про регионам Минздрав статистику заболевших и умерших по-прежнему не даёт. У нас в стране вообще со статистикой как-то иногда не задаётся… Но, если судить по косвенным данным, в Слуцке «короной» переболели от 15 до 18 тысяч человек. До так называемого коллективного иммунитета ещё сотни умерших и тысячи переболевших и потерявших здоровье.

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