В Слуцком районе у одинокой мамы четверых детей пропала вода в колодце и сгорела кухня

Люди, жалуясь на житейскую неурядицу, говорят: «Это чёрная полоса в моей жизни, как это всё пережить!». Когда узнаёшь историю, например, семьи Селицких из Великой Сливы, понимаешь, вот она — большая чёрная полоса, а у большинства — так, серый пунктир.
На Наталью Селицкую, мать четверых детей, в этом году свалилось столько, что трудно вообразить, и вся надежда — только на помощь властей.
Наталья с детьми (у неё две дочки и два сына) живёт в деревянном однокомнатном доме, который принадлежит ОАО «Исерно».
Оба её сына — 17-летний Дмитрий и 8-летний Кирилл — с инвалидностью. Старший находится дома, а младший ходит в детсад, как и шестилетняя Кристина. Девятилетняя дочь Ксения ходит в школу.
Наталья официально оформлена «по уходу за детьми с инвалидностью», поэтому по закону не может работать. За последние несколько месяцев на неё навалились несчастья: сгорела летняя кухня, пропала вода в колодце, а из тюрьмы вернулся бывший муж-дебошир.
Про бывшего мужа и детей
Наталья рассказывает, что теперь в день пьёт четыре разные таблетки: прописал психотерапевт. «Одно мне Бог помог, что муж в тюрьму сел», — говорит она.
Николай, по словам Натальи, пил, бил старшего Диму (он от другого отца), скандалил. В 2016 году избил человека и за это сел. Наталья сразу же развелась с мужем и лишила его родительских прав.
В марте 2020-го Николай вышел из тюрьмы. Наталья говорит, что он стал приходить и «цепляться» к ней. Помогал урезонивать бывшего участковый милиционер. «Вот пока тихо», — говорит Наталья, но надолго ли, не знает.
Про пожарВ этом году 26 мая во дворе Натальи загорелась кирпичная летняя кухня. Официальная причина пожара — замыкание в проводке. Но так как бывший муж уже к тому времени вышел, Наталья не исключает и другого варианта.
Пожар начался в полночь. «Лаяла собака, — рассказывает Наталья. — Я три раза выходила в веранду. Потом потухли фонари. Начался пожар. Я старшего сына подняла первого. Он встал, разбудил младших. Бежали кто в чём: кто в трусах, кто босой. Вызвала пожарных. Пока они приехали, сгорела половина кухни».
Огонь уничтожил крышу и вещи, которые хранились в кухне. То, что уцелело, перенесли в дом, теперь там стало ещё теснее.
Из колодца ушла водаВ доме нет водопровода. Воду брали из колодца во дворе. Этой осенью вода стала портиться. «Сразу была жёлтая, потом белая, потом набиралось по полведра, потом вообще пропала», — говорит Наталья.
Любопытно, что у соседей и матери Натальи, которая живёт неподалёку, вода в колодцах есть. Неделю Наталья ходила за водой к ним. Для стирки собирала дождевую. Звонила в сельсовет и в хозяйство. В итоге ей привезли бочку воды из ОАО «Исерно». Скоро зима, и Наталья беспокоится, что эта бочка замёрзнет. А в колодец, говорит женщина, вода уже вряд ли вернётся.Сергей Вишневский, председатель Исернского сельисполкома, сказал «Кур'еру», что проблем с колодцами в Великой Сливе больше ни у кого нет, кроме Селицких.
«Может, чистить колодец надо, может, ещё что, — добавил он. — Проблема с водой есть в районе деревень Малый Быков и Большой Быков. Там идут шахтные подработки. Местные жители обращаются с проблемами в „Беларуськалий“, он помогает. А в Великой Сливе никаких подработок не ведётся».
Комментарий руководства ОАО «Исерно» пока получить не удалось.
Про квартируВсе Селицкие живут и спят в одной комнате. Наталья с 2014 года стоит в очереди на социальное жильё. Ей должны дать трёхкомнатную квартиру в микрорайоне «Чехова». «В райисполкоме мне говорят, что я третья в очереди, а в итоге шесть лет в очереди, — говорит Наталья. — В последний раз, когда звонила в райисполком, чиновница сказала, что в декабре будут распределять квартиры. Вот жду декабря».
Людмила Попченя, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, рассказала «Кур'еру», что новый социальный дом ещё не введён в эксплуатацию, когда это произойдёт — нужно спрашивать у подрядчика (УКС Слуцкого района). Однако, как только дом сдадут, квартиры в порядке очерёдности будут предоставляться.
Дозвониться в УКС Слуцкого района не удалось. Но в мае Игорь Родионов, директор УКС, уже давал комментарий «Кур'еру» о социальном жилье для многодетных.
«В этом году мы должны уже обеспечить жильём все многодетные семьи, которые стояли на очереди, и уже сдвинулась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий», — говорил в мае Родионов.
Напомним, в декабре планируется сдать в эксплуатацию 64-квартирный дом в микрорайоне «Чехова». Это дом для многодетных семей и нуждающихся.
Кто помогает семьеНаталья рассказала, что из родни ей помогает только её мама. Родственники бывшего мужа отвернулись, а отец старшего сына давно живёт своей жизнью в Минске.
«Хорошо помогают социальная служба и Красный Крест, — говорит Наталья. — Мне даже удалось купить детям компьютерный стол, компьютер, шкаф. Всё покупаю в надежде на квартиру».
От редакции. Мы надеемся, что в декабре у Селицких начнётся светлая полоса и новая жизнь в новой квартире.