В Слуцком районе у одинокой мамы четверых детей пропала вода в колодце и сгорела кухня

Люди, жалуясь на житейскую неурядицу, говорят: «Это чёрная полоса в моей жизни, как это всё пережить!». Когда узнаёшь историю, например, семьи Селицких из Великой Сливы, понимаешь, вот она — большая чёрная полоса, а у большинства — так, серый пунктир.

На Наталью Селицкую, мать четверых детей, в этом году свалилось столько, что трудно вообразить, и вся надежда — только на помощь властей.

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Наталья с детьми (у неё две дочки и два сына) живёт в деревянном однокомнатном доме, который принадлежит ОАО «Исерно».

Оба её сына — 17-летний Дмитрий и 8-летний Кирилл — с инвалидностью. Старший находится дома, а младший ходит в детсад, как и шестилетняя Кристина. Девятилетняя дочь Ксения ходит в школу.

Наталья официально оформлена «по уходу за детьми с инвалидностью», поэтому по закону не может работать. За последние несколько месяцев на неё навалились несчастья: сгорела летняя кухня, пропала вода в колодце, а из тюрьмы вернулся бывший муж-дебошир.

Про бывшего мужа и детей

Наталья рассказывает, что теперь в день пьёт четыре разные таблетки: прописал психотерапевт. «Одно мне Бог помог, что муж в тюрьму сел», — говорит она.

Николай, по словам Натальи, пил, бил старшего Диму (он от другого отца), скандалил. В 2016 году избил человека и за это сел. Наталья сразу же развелась с мужем и лишила его родительских прав.

В марте 2020-го Николай вышел из тюрьмы. Наталья говорит, что он стал приходить и «цепляться» к ней. Помогал урезонивать бывшего участковый милиционер. «Вот пока тихо», — говорит Наталья, но надолго ли, не знает.

Про пожар

В этом году 26 мая во дворе Натальи загорелась кирпичная летняя кухня. Официальная причина пожара — замыкание в проводке. Но так как бывший муж уже к тому времени вышел, Наталья не исключает и другого варианта.

Пожар начался в полночь. «Лаяла собака, — рассказывает Наталья. — Я три раза выходила в веранду. Потом потухли фонари. Начался пожар. Я старшего сына подняла первого. Он встал, разбудил младших. Бежали кто в чём: кто в трусах, кто босой. Вызвала пожарных. Пока они приехали, сгорела половина кухни».

Огонь уничтожил крышу и вещи, которые хранились в кухне. То, что уцелело, перенесли в дом, теперь там стало ещё теснее.

Из колодца ушла вода

В доме нет водопровода. Воду брали из колодца во дворе. Этой осенью вода стала портиться. «Сразу была жёлтая, потом белая, потом набиралось по полведра, потом вообще пропала», — говорит Наталья.

Любопытно, что у соседей и матери Натальи, которая живёт неподалёку, вода в колодцах есть. Неделю Наталья ходила за водой к ним. Для стирки собирала дождевую. Звонила в сельсовет и в хозяйство. В итоге ей привезли бочку воды из ОАО «Исерно». Скоро зима, и Наталья беспокоится, что эта бочка замёрзнет. А в колодец, говорит женщина, вода уже вряд ли вернётся. Сергей Вишневский, председатель Исернского сельисполкома, сказал «Кур'еру», что проблем с колодцами в Великой Сливе больше ни у кого нет, кроме Селицких.

«Может, чистить колодец надо, может, ещё что, — добавил он. — Проблема с водой есть в районе деревень Малый Быков и Большой Быков. Там идут шахтные подработки. Местные жители обращаются с проблемами в „Беларуськалий“, он помогает. А в Великой Сливе никаких подработок не ведётся».

Комментарий руководства ОАО «Исерно» пока получить не удалось.

Про квартиру

Все Селицкие живут и спят в одной комнате. Наталья с 2014 года стоит в очереди на социальное жильё. Ей должны дать трёхкомнатную квартиру в микрорайоне «Чехова». «В райисполкоме мне говорят, что я третья в очереди, а в итоге шесть лет в очереди, — говорит Наталья. — В последний раз, когда звонила в райисполком, чиновница сказала, что в декабре будут распределять квартиры. Вот жду декабря».

Людмила Попченя, начальник отдела ЖКХ Слуцкого райисполкома, рассказала «Кур'еру», что новый социальный дом ещё не введён в эксплуатацию, когда это произойдёт — нужно спрашивать у подрядчика (УКС Слуцкого района). Однако, как только дом сдадут, квартиры в порядке очерёдности будут предоставляться.

Дозвониться в УКС Слуцкого района не удалось. Но в мае Игорь Родионов, директор УКС, уже давал комментарий «Кур'еру» о социальном жилье для многодетных.

«В этом году мы должны уже обеспечить жильём все многодетные семьи, которые стояли на очереди, и уже сдвинулась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий», — говорил в мае Родионов.

Напомним, в декабре планируется сдать в эксплуатацию 64-квартирный дом в микрорайоне «Чехова». Это дом для многодетных семей и нуждающихся.

Кто помогает семье

От редакции. Мы надеемся, что в декабре у Селицких начнётся светлая полоса и новая жизнь в новой квартире.

Наталья рассказала, что из родни ей помогает только её мама. Родственники бывшего мужа отвернулись, а отец старшего сына давно живёт своей жизнью в Минске.«Хорошо помогают социальная служба и Красный Крест, — говорит Наталья. — Мне даже удалось купить детям компьютерный стол, компьютер, шкаф. Всё покупаю в надежде на квартиру».