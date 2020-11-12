Главный санитарный врач рассказал, когда в Слуцком районе была самая низкая заболеваемость COVID-19

В Слуцке и районе за всё время пандемии коронавируса самая низкая заболеваемость была в августе. За месяц — менее 100 случаев. Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

Возможно, большую роль сыграло то, что люди много времени проводили на свежем воздухе. Это способствовало формированию крепкого иммунитета.

Реклама

Отметим, позиция Минздрава не изменилась, и ведомство, как и прежде, не называет отдельных цифр уровня заболеваемости по районам.

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на редакционный адрес газеты: info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена). Ваши сообщения примет сотрудник «Кур'ера» с 9.30 до 17.00 в рабочие дни.