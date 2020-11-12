К финишу конкурса «Мой чудо-урожай» пришли 12 участников. Как и когда будем выбирать победителей

Наш ежегодный конкурс «Мой чудо-урожай» завершён. К финишу пришли 12 участников, которые выполнили все условия конкурса и удивили читателей «Кур'ера» своими садово-огородными чудесами.

Как и когда будем голосовать

Голосование будет проходить на интернет-площадках «Кур'ера» — в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» .

и . Голосование начнётся в 9 часов 16 ноября и закончится в 17 часов 18 ноября. То есть отдать свой голос можно в течение трёх дней, после чего голосование закрывается.

Как выбираем и награждаем

В четверг, 19 ноября, редакция и партнёр конкурса — «Весёлый огородник» — подведут итоги голосования. Отметим, что при выборе победителя, занявшего первое место, решающее слово принадлежит нашему спонсору.

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Награждение трёх участников, вырастивших чудо-урожай и получивших наибольшее количество голосов наших читателей, предварительно пройдёт в понедельник, 23 ноября.

После подсчёта голосов мы созвонимся с победителями, договоримся о времени и пригласим в редакцию, которая находится по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 128.

Кто пришёл к финишу

1. Екатерина Козляк

Клубника любит не только полив, но и добрые слова

2. Елена Нестеренко

«По вкусу получились не хуже узбекских». Жительница Лучников рассказала про свой урожай арбузов (фото)

3. Людмила Лаврентьева

Случчанка рассказала про гортензию, которой гордится вот уже 12 лет (фото)

4. Николай Петрович

5. Ольга Грек

Под Слуцком выросла груша весом 480 граммов. Фотофакт

6. Ольга Литошка

Солигорчанка рассказала про свой урожай тыкв и поделилась рецептом сока на зиму

7. Светлана Ковзелева

«Клубнику с грядки едим и сейчас». Случчанка рассказала о своём первом урожае

8. Светлана Куценко

Посмотрите, какой арбуз весом восемь килограммов вырос у случчанки. Фотофакт

9. Тамара Сушко

Ягоды растут размером с куриное яйцо. Участница конкурса «Мой чудо-урожай» поделилась секретами выращивания клубники

10. Татьяна Ишекова

Как вырастить «Китайского императора» на огороде, знает и умеет Татьяна Ишекова

11. Татьяна Корзун

Жительница Слуцка рассказала, как вырастить перцы по полкило каждый. Фото

12. Татьяна Шалыгина

«Я их закатываю и даже замораживаю». Случчанка похвалилась перцами-гигантами, которые вырастила на своём участке

Партнёр конкурса