К финишу конкурса «Мой чудо-урожай» пришли 12 участников. Как и когда будем выбирать победителей

Наш ежегодный конкурс «Мой чудо-урожай» завершён. К финишу пришли 12 участников, которые выполнили все условия конкурса и удивили читателей «Кур'ера» своими садово-огородными чудесами.
Как и когда будем голосовать
- Голосование будет проходить на интернет-площадках «Кур'ера» — в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
- Голосование начнётся в 9 часов 16 ноября и закончится в 17 часов 18 ноября. То есть отдать свой голос можно в течение трёх дней, после чего голосование закрывается.
Как выбираем и награждаем
В четверг, 19 ноября, редакция и партнёр конкурса — «Весёлый огородник» — подведут итоги голосования. Отметим, что при выборе победителя, занявшего первое место, решающее слово принадлежит нашему спонсору.
Награждение трёх участников, вырастивших чудо-урожай и получивших наибольшее количество голосов наших читателей, предварительно пройдёт в понедельник, 23 ноября.
После подсчёта голосов мы созвонимся с победителями, договоримся о времени и пригласим в редакцию, которая находится по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 128.
Кто пришёл к финишу
1. Екатерина Козляк
- Клубника любит не только полив, но и добрые слова
2. Елена Нестеренко
- «По вкусу получились не хуже узбекских». Жительница Лучников рассказала про свой урожай арбузов (фото)
3. Людмила Лаврентьева
- Случчанка рассказала про гортензию, которой гордится вот уже 12 лет (фото)
4. Николай Петрович
- «Томатные» секреты Петровича из Лучников. Посмотрите, какой помидор вырастил случчанин (весит больше килограмма)
5. Ольга Грек
- Под Слуцком выросла груша весом 480 граммов. Фотофакт
6. Ольга Литошка
Солигорчанка рассказала про свой урожай тыкв и поделилась рецептом сока на зиму
7. Светлана Ковзелева
- «Клубнику с грядки едим и сейчас». Случчанка рассказала о своём первом урожае
8. Светлана Куценко
- Посмотрите, какой арбуз весом восемь килограммов вырос у случчанки. Фотофакт
9. Тамара Сушко
- Ягоды растут размером с куриное яйцо. Участница конкурса «Мой чудо-урожай» поделилась секретами выращивания клубники
10. Татьяна Ишекова
- Как вырастить «Китайского императора» на огороде, знает и умеет Татьяна Ишекова
11. Татьяна Корзун
- Жительница Слуцка рассказала, как вырастить перцы по полкило каждый. Фото
12. Татьяна Шалыгина
- «Я их закатываю и даже замораживаю». Случчанка похвалилась перцами-гигантами, которые вырастила на своём участке