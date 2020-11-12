К финишу конкурса «Мой чудо-урожай» пришли 12 участников. Как и когда будем выбирать победителей

Отдел новостей
-
0

Наш ежегодный конкурс «Мой чудо-урожай» завершён. К финишу пришли 12 участников, которые выполнили все условия конкурса и удивили читателей «Кур'ера» своими садово-огородными чудесами.

Как и когда будем голосовать

  • Голосование будет проходить на интернет-площадках «Кур'ера» — в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
  • Голосование начнётся в 9 часов 16 ноября и закончится в 17 часов 18 ноября. То есть отдать свой голос можно в течение трёх дней, после чего голосование закрывается.

Как выбираем и награждаем

В четверг, 19 ноября, редакция и партнёр конкурса — «Весёлый огородник» — подведут итоги голосования. Отметим, что при выборе победителя, занявшего первое место, решающее слово принадлежит нашему спонсору.

Реклама

Награждение трёх участников, вырастивших чудо-урожай и получивших наибольшее количество голосов наших читателей, предварительно пройдёт в понедельник, 23 ноября.

После подсчёта голосов мы созвонимся с победителями, договоримся о времени и пригласим в редакцию, которая находится по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 128.

Кто пришёл к финишу

1. Екатерина Козляк

К финишу конкурса «Мой чудо-урожай» пришли 12 участников. Как и когда будем выбирать победителей, Слуцк
Фото предоставила Екатерина Козляк

2. Елена Нестеренко

Купив пакетик семян, семья получила 16 вкусных арбузов. Фото предоставила Елена Нестеренко

3. Людмила Лаврентьева

Когда на подворье Людмилы Лаврентьевой приходят гости и видят цветущий куст гортензии, они замирают в восхищении. Фото предоставила Людмила Лаврентьева

4. Николай Петрович

Таких крупных плодов куст помидора может уродить лишь 3−4 штуки. Фото из семейного архива Петровичей

5. Ольга Грек

  • Под Слуцком выросла груша весом 480 граммов. Фотофакт
Фото предоставила Ольга Грек

6. Ольга Литошка

Солигорчанка рассказала про свой урожай тыкв и поделилась рецептом сока на зиму

Семья Литошка часто сажает тыквы на даче, но такие огромные выросли впервые. Фото предоставила Ольга Литошка

7. Светлана Ковзелева

Фото предоставила Светлана Ковзелева

8. Светлана Куценко

  • Посмотрите, какой арбуз весом восемь килограммов вырос у случчанки. Фотофакт
Фото предоставила участница конкурса

9. Тамара Сушко

20 июля у зятя был день рождения, и Тамара Николаевна выбрала самую крупную ягоду. Фото из семейного архива Сушко

10. Татьяна Ишекова

Как вырастить «Китайского императора» на огороде, знает и умеет Татьяна Ишекова, Слуцк
Татьяна Ишекова выращивает чудо-огурцы китайских сортов. Они достигают в длину 50−60 см и весят по килограмму. Фото прислано на конкурс участницей

11. Татьяна Корзун

Фото прислала Татьяна Корзун

12. Татьяна Шалыгина

В этом году, по словам Татьяны Шалыгиной, урожай перцев особенно порадовал. Фото прислала Татьяна Шалыгина

Партнёр конкурса

Жительница Слуцка рассказала, как вырастить перцы по полкило каждый. Фото