Среднему медперсоналу разрешили выдавать больничные. Но делать это могут не все из них

Министерство издало приказ, предоставляющий право медработникам со средним специальным образованием выдавать больничные. Документ призван оптимизировать работу амбулаторно-поликлинической сети и снизить нагрузки на врачей.

Некоторые медицинские работники со средним специальным медицинским образованием смогут выдавать листок нетрудоспособности не более чем на 10 календарных дней. Такое право будет предоставлено не всем работникам со средним медобразованием, а только самым высококвалифицированным, сообщает «Официальный Минздрав».

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Соответствующие списки будут утверждены при взаимодействии Минздрава, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда.

Пресс-служба Минздрава подчёркивает, что решение является обычной практикой, применяемой в эпидемические подъёмы заболеваемости гриппом.

Надо отметить, что Федерация профсоюзов также озаботилась загрузкой поликлиник. Её председатель предложил предоставлять приболевшим работникам 5 оплачиваемых дней без больничного.