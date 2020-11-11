«Заступился за женщину». Маляваныч из «Калыханки» получил девять суток

Знаменитый белорусский актёр Александр Жданович, известный тысячам белорусов как Маляваныч из передачи «Калыханка», был задержан 8 ноября в Минске. В среду, 11 ноября, он получил девять суток, пишет TUT.BY. С момента задержания Жданович находился в Жодино.

Какая именно статья была предъявлена, а также какая судья приняла такое решение, не сообщается.

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Об обстоятельствах задержания Ждановича TUT. BY рассказал очевидец события Даниил, Александра Ждановича задержали 8 ноября около 12.30 на проспекте Победителей.

Александр и Даниил вместе шли по тротуару.

— В районе «Галереи» стояло около 15 бусов. Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал осенять их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вёл себя по-хамски. Александр подошёл к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим — те заломали актёру руки и унесли в автобус.

Через полтора часа, около 14.00, Жданович позвонил другу и сообщил, что находится в здании Партизанского РУВД. Он добавил, что его не били и относились нормально. После этого положил трубку и больше не отвечал на звонки.