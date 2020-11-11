За какие нарушения налоговая Слуцка не наказала, а предупредила общепит

Налоговые инспекции переориентировались на профилактику правонарушений вместо наказания за их совершение. Об этом «Кур'еру» рассказала Лариса Шкурская, заместитель начальника инспекции МНС по Слуцкому району.

«Используется такой механизм, как мониторинг (мониторинг — это форма контроля, заключающегося в наблюдении, анализе и оценке состояния объекта надзора и условий его деятельности. — Прим. ред.), — сказала Лариса Шкурская. — По его результатам к плательщикам не применяются меры административного воздействия. Вместо этого предлагаются рекомендации по устранению нарушений».

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Так, после мониторинга объекта общепита в Слуцке были установлены такие нарушения:

кассовый аппарат располагался так, что покупатели не могли видеть информацию на его индикаторе, где отображается сумма покупки;

на объекте трудились наёмные работники, данных о которых нет в налоговой инспекции.

Плательщика не наказали, а вручили рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Всего в 2020 году двое плательщиков получили подобные рекомендации по результатам мониторинга.