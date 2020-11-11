Вопрос-ответ. Могут ли человеку сократить срок самоизоляции и по какой причине

По официальной статистике Минздрава, в Беларуси новый абсолютный рекорд по количеству людей, заболевших коронавирусом, — 1057 новых случаев за сутки (данные на 11 ноября). Многие сидят на самоизоляции — это как контактные, так и те, кто лечится дома.



По постановлению Совмина № 208 от 8 апреля 2020 года таким людям можно выходить на улицу в исключительных случаях — магазин, аптеку, поликлинику. При этом человек должен быть в маске. Это должно соблюдаться при любых условиях.

Изолированные белорусы, например, сталкиваются с тем, что не могут попрощаться с умершими родственниками. В правилах самоизоляции такое не предусмотрено. В Слуцке уже есть люди, которые оказались в подобной ситуации.

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Как пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, сокращение сроков самоизоляции предусмотрено только для людей, прибывших из-за границы. Это могут быть как граждане, так и не граждане Беларуси, но только если есть на это основание. Других вариантов, например, что человек провёл на самоизоляции пять дней, а не десять, — нет.

«Кур'ер» посмотрел, в каких случаях срок самоизоляции могут сократить, а в каких — продлить. Это прописано в постановлении Минздрава № 49 от 8 мая 2020 года.

Когда пребывание в самоизоляции могут сократить

При обращении прибывшего лица для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения Беларуси о сокращении сроков пребывания в самоизоляции.

При ходатайстве организации, находящейся на территории Беларуси, о сокращении сроков пребывания в самоизоляции для иностранных специалистов, прибывших для выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключённых с ними договоров.

Чтобы не сидеть в самоизоляции весь положенный срок, необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного исследования на СOVID-19, выполненного не позднее двух суток до даты въезда в Беларусь.

В каких случаях срок самоизоляции продлят

Если человек, относящийся к контактам первого уровня, при повторном проведении лабораторного исследования получит положительный результат теста на наличие инфекции COVID-19.

Если при повторном проведении лабораторного исследования тест покажет, что у человека, имеющего инфекцию COVID-19, всё ещё есть коронавирус.

Если у человека, относящегося к контактам первого уровня, в последний день установленного периода самоизоляции всё ещё не завершено медицинское освидетельствование.

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