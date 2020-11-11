Больничный без похода к врачу и льготы по подоходному. Как предлагают поддержать работников в пандемию

Профсоюзы предлагают правительству разрешить в пандемию работникам организаций уходить на оплачиваемый больничный, не обращаясь в поликлинику, сообщает газета «Звязда». Из других предложений по поддержке — перестать облагать подоходным налогом профсоюзные выплаты — материальную помощь, а также поддержка молодых работников, которые впервые устроились на работу, но не имеют статуса молодой специалист. Эти и другие предложения по поддержке в условиях пандемии отдельных сфер экономики и населения Федерация профсоюзов направила в правительство, сообщил глава объединения Михаил Орда.

Как уточняет TUT. BY, эти меры поддержки направили в Совмин ещё в конце июля, однако они до сих пор не были приняты. Ранее правительство среди прочего предлагало Александру Лукашенко повысить размер пособия по безработице для тех, кто потеряет работу при первой волне коронавируса, однако это так и не было сделано.

Михаил Орда считает, что во время пандемии у работников должна быть возможность уйти на оплачиваемый больничный, не обращаясь в поликлинику. Организации должны отпускать своих работников поболеть до пяти дней и не требовать при этом официальный больничный.

По мнению Федерации профсоюзов, белорусское трудовое законодательство должно быть более гибким. Пяти дней вполне достаточно для того, чтобы выздороветь или понять, что проблема более серьёзная и обратиться к медикам.

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— Есть практика во многих странах: человек немного приболел, и чтобы получить больничный, ему надо идти в поликлинику. А там очереди. И он практически больной идёт на работу, — отметил Михаил Орда, сообщает «Беларусь 1».

Эти меры, как говорит руководитель ФПБ, помогут избежать новых случаев заражения коронавирусом, а также поспособствуют снижению нагрузки на поликлиники, потому что поток людей, которые туда обращаются, снизится.

Ещё одно предложение, которое внесла Федерация профсоюзов, — предоставлять отпуск до 15 календарных дней для нахождения в самоизоляции с сохранением зарплаты, если есть вероятность, что работник может быть инфицирован коронавирусом. При этом зарплата должна быть не ниже двух третей тарифной ставки (тарифного оклада), оклада, уточняли ранее в Минтруда.

На предприятиях с непрерывным циклом работы, где используются опасные установки, ФПБ предлагает создать резерв работников, которые могли бы временно заменить основных, если вдруг они заболеют.

Среди предложений также перестать облагать подоходным налогом профсоюзные выплаты — материальную помощь. А для поддержки молодых работников, которые впервые устроились на работу, но не имеют статуса молодой специалист, ФПБ предлагает установить помощь по временной нетрудоспособности по аналогии с молодыми специалистами и теми, кто пришёл по распределению. Давать им 50% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Сообщается, что Михаил Орда об этих мерах поддержки также говорил на встрече с Александром Лукашенко 10 ноября.

Как уточняет TUT. BY, в правительстве предложения профсоюзов могут как учесть, так и нет при подготовке мер по поддержке в условиях пандемии отдельных сфер экономики и населения. И даже если их включат, нет гарантии, что предложения в итоге реализуют.

К примеру, при первой волне коронавируса правительство анонсировало, что намерено поддержать тех, кто потеряет работу. Для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, планировалось увеличить размер пособия по безработице — до бюджета прожиточного минимума. Предложение по повышению пособия по безработице направляли на рассмотрение Александра Лукашенко. В итоге пособие так и не повысили, оно составляет в среднем от 28 до 36 рублей в зависимости от региона.