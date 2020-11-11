Деду Морозу «Кур'ера» уже пришло первое письмо от маленького случчанина. Что он написал

В редакцию «Кур'ера» пришло первое письмо Деду Морозу — от 6-летнего Никиты Примы.
Он пожелал всем детям много подарков и конфет. А Деду Морозу рассказал, что «весь год вёл себя хорошо, только в школе иногда не слушался». В подарок на Новый год хочет получить электронные часы, по которым можно звонить.
Кстати, в прошлом году Никита просил на Новый год младшую сестричку. И уже в феврале 2021 года сестра у него появится — мама Никиты ждёт девочку.
Мы принимаем письма с историями о добрых делах маленьких случчан до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки.
Что надо сделать
В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет.
Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилию ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Контакты
Письма присылайте:
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 25) 959 29 90.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
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