Слуцкий врач-офтальмолог рассказал, как сохранить хорошее зрение на долгие годы

В преддверии Всемирного дня слепых «Кур'ер» вместе с врачом-офтальмологом Слуцкой ЦРБ Геннадием Шевцовым разбирался, какие проблемы со зрением может испытывать человек с возрастом и как сохранить глаза здоровыми.
Проблем со зрением в возрасте очень много. «Выявляются и глаукома, и катаракта, и дистрофия сетчатки, и другие проблемы, — рассказывает Геннадий Шевцов. — Когда человек начинает плохо видеть, он жалуется в основном на туман, перед глазами
как будто „летают мушки“.
Самая распространённая проблема с возрастом — человеку становится трудно читать, развивается возрастная пресбиопия. В этом случае надо подбирать очки для чтения. Правильно их может подобрать только врач-офтальмолог. Ни в коем случае не делайте это самостоятельно. Покупайте очки только в специализированных магазинах, потому что очки — это товар медицинского назначения.
Бывает, что с возрастом человеку приходится носить трое очков — для ближнего расстояния, среднего и для дали. Эту проблему решают прогрессивные очки, которые корректируют возрастное ослабление зрения».
Как сохранить зрение. Советы офтальмолога
Употребляйте здоровую пищу. Это основное. Можно дополнительно пропивать комплекс витаминов в осенне-зимний период.
Детям стоит меньше пользоваться гаджетами. Запретить невозможно, но вот ограничить реально. Чтобы уменьшить нагрузку на глаза во время учёбы, соблюдайте зрительный режим: ребёнок позанимался 30−40 минут, 10 минут — отдых.
Взрослым тоже нельзя сидеть часами за компьютером, нужно делать перерывы и пользоваться очками для работы за компьютером, которые защищают сетчатку глаза от воздействия синего спектра.
Обязательно надевайте защитные очки при работе с электроинструментами — режущими, пилящими, шлифующими и другими.
Начиная с 40 лет надо проверять глазное давление один раз в год, а лучше — в полгода. Чтобы не упустить глаукому. Если заметили сужение полей зрения, затуманенность, то обязательно идите к врачу.
Если катаракта лечится заменой хрусталика, то с глаукомой нельзя тянуть ни в коем случае. Она незаметно «убивает» глаза и приводит к полной потере зрения. В сети оптик FUNtastik есть специальные глаукомные очки, солнцезащитные очки, которые обеспечивают защиту от воздействия ультрафиолета, что является обязательным при катаракте и глаукоме.
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