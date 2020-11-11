Повредил машину и скрылся. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП за райисполкомом в Слуцке

Неустановленный водитель на Ford Mondeo серого цвета (тип кузова — хэтчбек) при движении задним ходом совершил наезд на стоящий позади автомобиль ВАЗ-21 154, после чего скрылся. Это произошло во вторник, 10 ноября, около 14.15.
Как отметили в Слуцкой ГАИ, на записи с камеры видеонаблюдения видно, что в момент аварии рядом проезжала машина белого цвета, водитель которой видел факт ДТП.
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Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефону: (8029) 604 04 38 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!