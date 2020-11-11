Танцевальная студия «12:33» в Слуцке

Танцевальная студия «12:33» — первая и единственная в Слуцке современная студия, где есть современные танцы для взрослых. Она работает уже год по разным направлениям для детей и взрослых: латинские танцы, хип-хоп, фитнес-растяжка, йога, pole dance, strip frame up, современные детские танцы.

«Для меня — это образ жизни. Я давно занимаюсь спортом, танцами, и мне хотелось воплотить мечту в реальность — открыть в Слуцке современную танцевальную студию. Хорошо, что в Слуцке теперь есть такое помещение для занятий», — говорит Яна Князева, владелица танцевальной студии «12:33».

По словам Яны, в танцевальной студии «12:33» девушка может потанцевать, похудеть, стать гибкой, сексуальной и уверенной в себе.

«Наше преимущество в том, что мы первая студия современных танцевальных направлений не только для детей, но и для взрослых. Многие взрослые не знают, что в нашей студии есть занятия для них. Многие думают, что набирают только детские группы, — поясняет Яна Князева. — В растяжке, йоге акцент идёт не только на физические упражнения, но и на духовный рост. Мы тренируем так, чтобы была связь между телом, умом и душой. Не просто подкачиваемся физически, но и морально».

Танцевальную студию «12:33» можно арендовать для фотосессии, проведения мастер-классов и встреч.

Контакты

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Телефон: 8 (033) 602-47-15 .

Контакты преподавателей

STRIP (FRAME UP). Танцы для девушек и женщин (16+)

Занятия по Strip помогают держать тело в тонусе, выражать эмоции в самом провокационном стиле танца, дают заряд положительных эмоций, развивают гибкость, пластику, грациозность.

Цена за занятие — 5 рублей. Абонемент на 8 занятий — 35 рублей, 12 занятий — 50 рублей.

Телефон: +(375 44) 582 03 59 (Татьяна).

Instagram: @tany_da_vida.

Dance KIDS 12:33. Современные танцы для детей

Занятия в Dance KIDS 12:33 направлены на всестороннее развитие ребёнка. Они улучшат физическую форму ребёнка, исправят осанку, укрепят его здоровье, дадут возможность прямого общения со сверстниками и возможность в дальнейшем выступления на сцене.

Тренировки проходят во вторник и четверг:

1 группа (5−7 лет) — 18.00;

2 группа (8−12 лет) — 19.00.

Телефон: +(375 29) 192 10 85 (Екатерина).

Instagram: @katya18091988.

Студия танца «Флик-фляк»

Современная эстрадная хореография, детская хореография (младшая группа). Группы разных возрастов — от 5 до 15 лет.

Преподаватели:

• Алексей Мазаник, артист балета высшей категории, солист танцевального проекта Fusion Молодёжного театра эстрады (г. Минск). В качестве хореографа-постановщика неоднократный победитель ежегодного слуцкого конкурса «Майский вальс».

• Антонина Лобашевич, артистка балета высшей категории. В качестве хореографа-постановщика является неоднократным победителем и лауреатом международных и республиканских хореографических конкурсов и фестивалей.

Телефон: +(375 29) 722 46 18.

Instagram: @dancestudio_ff_slutsk.

Jazz-Funk, Vogue, High Heels, Girly Choreo

Современные направления хореографии (VOGUE, Jazz-Funk, High Heels) для девочек и девушек.

Занятия проходят по субботам и воскресеньям:

девочки с 12 до 16 лет — с 16 до 17 часов;

девушки с 16 лет — с 17 до 18 часов.

Разовое занятие — 5 рублей, абонемент на 8 занятий — 35 рублей.

Телефон: +(375 29) 114 24 00.

Instagram: @ira.log11.

Фитнес+растяжка

Телефон: + (375 33) 602 47 15.

Instagram: @kniazeva_yana.

Йога для девушек

Программа занятий: дыхательные практики, комплексы асан, медитации.

Телефон:+ (375 33) 318 99 30.

Instagram: @vika_kapskaya.

КА8 600 422 Физ. лицо Яна Князева