«Дома ходите без масок, вот и заразились». Такой ответ дала медик случчанину с пневмонией, супруга которого перестала чувствовать запахи

Читательница «Кур'ера», которая уже присылала сообщение о том, как болеют COVID-19 её родные и друзья, написала продолжение истории и подняла вопросы, которые наверняка волнуют многих.

Что рассказала случчанка

«В моей семье болеют муж и ребёнок. У супруга пневмония, анализ крови показал антитела к коронавирусу. У ребёнка мазок показал положительный результат на COVID-19. В выходные пропало обоняние и у меня. Когда в понедельник мужу позвонила врач и он рассказал ей о моих симптомах, она возмутилась: «А чего вы хотели? Дома ходите без масок, вот и заразилась».

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Возникает вопрос: все члены семьи (нас четверо) должны дома целый день проводить в масках? Когда звонили из санстанции, нам сказали, что выходить на улицу в ближайший магазин, аптеку надо в маске. Это понятно. Но о том, чтобы вся семья целый день проводила в маске дома, никто не говорил. И считаю это нереальным советом. Потому что думаю, что это быстрее навредит. Хотелось бы услышать, что думают по этому поводу специалисты", — написала наша читательница.

Что ответили в санслужбе

За разъяснением «Кур'ер» обратился к Павлу Кучко, главному санитарному врачу Слуцкого района. Он пояснил, что все правила, которые должен соблюдать человек, если он не может изолироваться от других членов семьи, прописаны в постановлении Минздрава № 24 от 31 марта 2020 года и в памятке для самоизолированных на сайте ведомства.

Приводим выдержку из постановления Минздрава № 24. Правила подходят как для людей на самоизоляции, так и заболевшим коронавирусом.

Если человек не может изолироваться от членов семьи в отдельной комнате, то надо:

обеспечить дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;

использовать медицинскую маску, отдельное постельное бельё, отдельные полотенца, отдельную посуду;

касаться поверхностей дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других предметов с использованием одноразовой салфетки;

тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук;

регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, осуществлять обработку дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов дистанционного управления, компьютерных клавиатур, мышек и других устройств, санитарно-технического оборудования;

использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.

Похожие правила для людей на самоизоляции прописаны на сайте Минздрава.

Если вы в квартире не один:

у вас должны быть отдельные полотенца, отдельное постельное бельё, отдельная посуда;

при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т. п. ) членам семьи исключите непосредственный контакт;

) членам семьи исключите непосредственный контакт; стирку белья осуществляйте отдельно от других членов семьи;

при перемещении по квартире — используйте медицинскую маску, касайтесь поверхностей (дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других) с использованием одноразовой салфетки.

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