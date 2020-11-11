В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт

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В среду, 11 ноября, в суде Слуцкого района рассматривается дело по ч. 2 ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с применением насилия или с угрозой его применения). Случчанина Романа Кораневича обвиняют в том, что он ударил милиционера «предметом» по голове 10 августа на набережной.

В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт
Фотографии: Олеся Белая
По словам Александра Голикова, начальника Слуцкой милиции, пострадавшего милиционера ударили со спины, он получил рассечение, наложили четыре шва. При задержании подозреваемого милиционеры применили физическую силу и спецсредства, после чего задержанного доставили в больницу.

Мать и брат обвиняемого рассказывали газете «Новы час» свою версию произошедшего.

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В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт

На суд пришли около 20 человек. Заседание проводит судья Александр Шутко.

В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт

Внутрь пустили свидетелей, родных, корреспондента «Кур'ера» и представителя одного из местных сайтов.

В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт

В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт