В Слуцке начался суд по делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Фотофакт

В среду, 11 ноября, в суде Слуцкого района рассматривается дело по ч. 2 ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с применением насилия или с угрозой его применения). Случчанина Романа Кораневича обвиняют в том, что он ударил милиционера «предметом» по голове 10 августа на набережной.

По словам Александра Голикова, начальника Слуцкой милиции, пострадавшего милиционера ударили со спины, он получил рассечение, наложили четыре шва. При задержании подозреваемого милиционеры применили физическую силу и спецсредства, после чего задержанного доставили в больницу.

Мать и брат обвиняемого рассказывали газете «Новы час» свою версию произошедшего.

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На суд пришли около 20 человек. Заседание проводит судья Александр Шутко.

Внутрь пустили свидетелей, родных, корреспондента «Кур'ера» и представителя одного из местных сайтов.