Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор

Отдел новостей
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Стартовала подписная кампания на 2021 год. Но до 25 ноября ещё можно подписаться на декабрьские номера «Кур'ера»

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

  • Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию можно узнать здесь.
  • Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

  • бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
  • бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);
  • СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

«Чёрная полоса» семьи Селицких

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк
Фото: Олеся Белая
Люди, жалуясь на житейскую неурядицу, говорят: «Это чёрная полоса в моей жизни, как это всё пережить!». Когда узнаёшь историю, например, семьи Селицких из Великой Сливы, понимаешь, вот она — большая чёрная полоса, а у большинства — так, серый пунктир. На Наталью Селицкую, мать четверых детей, в этом году свалилось столько, что трудно вообразить, и вся надежда — только на помощь властей.

Увольняют за позицию

«Как мы дожились до такого?» Работнику Слуцких электросетей грозит увольнение после задержания за «возложение цветов»
Юрий Городник. Фото предоставлено героем
Юрий Городник 21 октября вместе с группой случчан возложил цветы к памятнику жертвам Слуцкого гетто. 26 октября его задержали и поместили в изолятор. Позже суд приговорил Юрия к штрафу в 25 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии. Теперь ему грозит увольнение за прогул.
Что чувствует после таких передряг, чем планирует заняться, если всё-таки уволят, Юрий Городник рассказал «Кур'еру».

Подарил пенсионерам подписку на «Кур'ер»

Десять плюсов бумажной газеты. Чем печатная версия «Кур’ера» лучше сайта и за что платят подписчики
Фото: Анастасия Улащик
Бывают такие дни, когда в редакцию поступают только позитивные новости и приходят благодарные читатели. Таким днём стал понедельник, 2 ноября. В редакцию пришёл мужчина и сказал, что очень уважает наше издание, благодарит за работу и хочет помочь газете. Он предложил оплатить трёхмесячную подписку на газету «Кур'ер» для троих человек.

«Ямполь» планирует выходить на экспорт с новой продукцией

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк
Фото: Олеся Белая
Предприятие «Ямполь-Слуцк» — одно из старейших в Слуцке. 10 сентября ему исполнилось 85 лет. Сегодня ежегодно «Ямполь» закупает новое оборудование и создаёт рабочие места для людей с инвалидностью по зрению. Предприятие остаётся прибыльным, а зарплата работников растёт. Об этом и не только в канун Всемирного дня слепых, который отмечается 13 ноября, рассказал Дмитрий Антоненко, директор предприятия.

Как сохранить хорошее зрение на долгие годы

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк
Фото: Ольга Паздерина
В преддверии Всемирного дня слепых «Кур'ер» вместе с врачом-офтальмологом Слуцкой ЦРБ Геннадием Шевцовым разбирался, какие проблемы со зрением может испытывать человек с возрастом и как сохранить глаза здоровыми.

1920 год: што было на Случчыне

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк
Фота з архіва «Кур'ера»
Адным з самых насычаных падзеямі на Случчыне ў XX стагоддзі можна ўпэўнена назваць 1920 год. Аб гэтым сведчаць архіўныя дакументы, успаміны ўдзельнікаў і відавочцаў падзей, энцыклапедычныя даведнікі, публікацыі ў перыядычным друку.

«Чудо-урожай». Выбираем победителей!

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк

Наш ежегодный конкурс «Мой чудо-урожай» завершён. К финишу пришли 12 участников, которые выполнили все условия конкурса и удивили читателей «Кур'ера» своими садово-огородными чудесами.

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Деду Морозу пришло первое письмо

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк

В редакцию «Кур'ера» пришло первое письмо Деду Морозу — от 7-летнего Никиты Примы. Письма с историями о добрых делах маленьких случчан принимаются до 20 декабря включительно. Авторы креативных, необычных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор, Слуцк