Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 12 ноября. Обзор

Стартовала подписная кампания на 2021 год. Но до 25 ноября ещё можно подписаться на декабрьские номера «Кур'ера»

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«Чёрная полоса» семьи Селицких

Увольняют за позицию

Подарил пенсионерам подписку на «Кур'ер»

«Ямполь» планирует выходить на экспорт с новой продукцией

Как сохранить хорошее зрение на долгие годы

1920 год: што было на Случчыне

«Чудо-урожай». Выбираем победителей!

Люди, жалуясь на житейскую неурядицу, говорят: «Это чёрная полоса в моей жизни, как это всё пережить!». Когда узнаёшь историю, например, семьи Селицких из Великой Сливы, понимаешь, вот она — большая чёрная полоса, а у большинства — так, серый пунктир. На Наталью Селицкую, мать четверых детей, в этом году свалилось столько, что трудно вообразить, и вся надежда — только на помощь властей.Юрий Городник 21 октября вместе с группой случчан возложил цветы к памятнику жертвам Слуцкого гетто. 26 октября его задержали и поместили в изолятор. Позже суд приговорил Юрия к штрафу в 25 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии. Теперь ему грозит увольнение за прогул.Что чувствует после таких передряг, чем планирует заняться, если всё-таки уволят, Юрий Городник рассказал «Кур'еру».Бывают такие дни, когда в редакцию поступают только позитивные новости и приходят благодарные читатели. Таким днём стал понедельник, 2 ноября. В редакцию пришёл мужчина и сказал, что очень уважает наше издание, благодарит за работу и хочет помочь газете. Он предложил оплатить трёхмесячную подписку на газету «Кур'ер» для троих человек.Предприятие «Ямполь-Слуцк» — одно из старейших в Слуцке. 10 сентября ему исполнилось 85 лет. Сегодня ежегодно «Ямполь» закупает новое оборудование и создаёт рабочие места для людей с инвалидностью по зрению. Предприятие остаётся прибыльным, а зарплата работников растёт. Об этом и не только в канун Всемирного дня слепых, который отмечается 13 ноября, рассказал Дмитрий Антоненко, директор предприятия.В преддверии Всемирного дня слепых «Кур'ер» вместе с врачом-офтальмологом Слуцкой ЦРБ Геннадием Шевцовым разбирался, какие проблемы со зрением может испытывать человек с возрастом и как сохранить глаза здоровыми.Адным з самых насычаных падзеямі на Случчыне ў XX стагоддзі можна ўпэўнена назваць 1920 год. Аб гэтым сведчаць архіўныя дакументы, успаміны ўдзельнікаў і відавочцаў падзей, энцыклапедычныя даведнікі, публікацыі ў перыядычным друку.

Наш ежегодный конкурс «Мой чудо-урожай» завершён. К финишу пришли 12 участников, которые выполнили все условия конкурса и удивили читателей «Кур'ера» своими садово-огородными чудесами.

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Деду Морозу пришло первое письмо

В редакцию «Кур'ера» пришло первое письмо Деду Морозу — от 7-летнего Никиты Примы. Письма с историями о добрых делах маленьких случчан принимаются до 20 декабря включительно. Авторы креативных, необычных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.