Суд по делу о насилии в отношении милиционера в Слуцке. Что говорили обвиняемый и потерпевший

В среду, 11 ноября, в суде Слуцкого района заслушивалось дело 29-летнего случчанина Романа Кораневича. Его обвиняют в том, что 10 августа он ударил сотрудника милиции каким-то предметом по голове.

Романа судят по ч. 2 ст. 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с применением насилия или с угрозой его применения). Дело рассматривает судья Александр Шутко. Сторону обвинения представляет прокурор Алексей Крот. Потерпевший — сотрудник Слуцкого РОВД Иван Гончаревич. Обвиняемому Роману Кораневичу — 29 лет. У него трое детей.

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В зал суда поместилось, кроме фигурантов дела, только 12 слушателей. Ещё примерно десяток слушателей остались ждать снаружи, в том числе некоторые родственники обвиняемого.

В первый день суда, 11 ноября, опросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей по делу (сотрудников милиции и братьев Романа, которые были с ним вечером 10 августа). Также прокурор зачитал материалы дела.

Что сказал обвиняемый Кораневич

Роман Кораневич сказал, что он не признаёт вину. По его словам, 10 августа вечером он с братом шёл в «Виталюр» за продуктами и увидел, что возле магазина было много людей, милиция.

«Я решил пойти по набережной, — говорит Кораневич. — Шёл по набережной. Подбежал сотрудник милиции. Схватил меня за шею. Начал задавать вопросы: кто там что кричал, кто кричал „Жыве Беларусь“. Начал звать какого-то неизвестного мне человека, чтобы он подошёл к нам. Я вырвался от него и начал убегать. Впоследствии он догнал меня, мы упали. Я вырвался и дальше продолжил убегать.\…\ Когда вырывался, поскользнулся и левой рукой [опёрся] на какой-то предмет. Камень там был или что, не могу сказать. Убегая, я бросил его. На тот момент я очень сильно испугался, не могу сказать [зачем поднял этот предмет]».

На уточняющие вопросы прокурора Роман ответил, что это случилось между мостом, который ведёт к ЗАГСу, и проезжей частью. Также он сказал, что было темно, в том месте не было фонарей, а фонари с дороги светили в лицо, и он не видел знаков различия милиционеров. И что ему не пояснили, за что он задержан.

Прокурор зачитал показания, которые, по материалам дела, давал обвиняемый до суда. В них сказано, что он умышленно ударил потерпевшего по голове, толкал его и таскал за одежду. Обвиняемый сказал, что таких показаний не давал.

Что сказал потерпевший Гончаревич

Иван Гончаревич сказал:

«10 августа 2020 года в 16.00 я с напарником заступили на охрану общественного порядка в Слуцке. Охрану общественного порядка мы осуществляли на набережной, а также улице Софии Слуцкой. Были в форменном обмундировании со знаками различия.

Примерно около 21.50 со стороны улицы Ленина в сторону улицы Софии Слуцкой шли трое молодых людей и громко кричали. Так как на улице было уже поздно, я сказал напарнику подойти к данным людям и провести беседу для того, чтобы они не нарушали общественный порядок и не мешали спокойствию отдыхающих граждан. Мы подошли к данным людям, они шли втроём.

Когда начали подходить, один из них побежал вперёд. Мы подошли, представились. Я стоял возле Кораневича Романа, напарник мой стал возле второго человека. Мы представились, сказали: «Что с вами за третий человек был, который только что убежал?». Они пояснили, что «данный человек не с нами, что за он, мы не знаем». Мы сказали: «Как вы не знаете, если на данный момент он шёл с вами?» Данный человек, который убегал, развернулся и направился в нашу сторону.

После этого Кораневич Роман оттолкнул меня и стал убегать в сторону улицы Софии Слуцкой. Я побежал за ним. Так как [намеревался] установить его данные личные, а также от него был резкий запах алкоголя.\…\

Добегая до улицы Софии Слуцкой, Кораневич нагнулся. Я стал догонять его. При этом кричал, чтобы он остановился. В этот момент Кораневич резко повернулся в мою сторону и с размаха нанёс удар в область головы. Что было [у него] в руке, я не знал. Но удар был хороший.

После этого он схватил меня за руки, я схватил за его руки. И упали на траву. \…\ Он оттолкнул меня и стал убегать. Перебежал дорогу и побежал в сторону улицы Максима Богдановича к церкви. Я побежал за ним. Но, так как у меня пошла из головы кровь и стала заливать мне глаза, я остановился.

В этот момент проезжали по улице сотрудники [милиции] и увидели, что я преследовал [Кораневича]. Они подбежали ко мне и увидели, что у меня голова вся в крови, лицо в крови. Я описал приметы нападавшего, и один из них начал преследовать его.

Меня посадили в служебный автомобиль и отвезли в приёмный покой".

Перерыв

В суде опросили и свидетелей. Это были напарник Ивана Гончаревича и сотрудник милиции, который обнаружил его на набережной, а также два младших брата Романа Кораневича. Прокурор зачитал материалы дела, и судья объявил перерыв. Суд продолжится 12 ноября в 10.00.