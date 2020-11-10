Тело пропавшего Амельковича найдено в поле возле деревни под Слуцком

Тело без вести исчезнувшего 22 октября Александра Николаевича Амельковича нашли в поле возле деревни Дальние Бондари в субботу, 7 ноября. Следов криминального характера не обнаружено. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

Отмечается, что мужчина шёл в обратную от Слуцка сторону.

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Напомним, 63-летний житель Слуцка днём 22 октября ушёл с территории ОКП ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения», расположенного в деревне Падерские Огородники. Там мужчина находился на стационарном социальном обслуживании.

РАНЕЕ. Пропавшего две недели назад Александра Амельковича до сих пор не нашли. Милиция просит помощи у случчан