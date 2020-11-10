«Сдавала экзамены, валяясь на кровати!» «Дистанционка» в разгар пандемии: случчанка рассказала о плюсах и минусах

Я студентка Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, учусь заочно. Сейчас нахожусь на сессии и хочу рассказать, как в этом году проходит обучение с учётом коронавируса.

Как проходила майская сессия на «дистанционке»

Странное совпадение — две мои сессии попали на вспышки пандемии. Перед сессией в мае в связи с коронавирусом нам сказали, что, возможно, обучение будет проходить дистанционно.

У меня была относительно положительная реакция. С одной стороны, я понимала, что мне не придётся на работе писать заявление на отпуск или отпрашиваться, не нужно будет ехать так далеко — всё на месте, а главное — дома. А с другой стороны, никакого представления, что и как будет проходить. Тем более точной информации о том, что будет «дистанционка», нам до последнего не говорили.

На самом деле такая форма обучения — это очень интересно. Занятия проходили через Zoom, у нас было расписание. Лекции проводили и с демонстрацией экрана (презентации) и рассказывали нам материал, кто-то из преподавателей просто скидывал лекции. На практических занятиях нам, как правило, присылали задания, а мы потом отправляли их назад.

Экзамены у нас проходили посредством тестирования через Google форму. Первый раз сдавала экзамены, валяясь на кровати! Один экзамен был устным, мы называли номер билета и отвечали по очереди. Ну, конечно, контроля при такой форме нет — списал ты где-то или нет.

Было здорово, так как во время лекции можно было параллельно поесть или заниматься другими делами. Как говорится, совмещать приятное с полезным.

Минусы в том, что нельзя было уточнить что-то у преподавателя.

Сессия во время второй волны ковида

Следующая сессия у меня началась 26 октября. После предыдущей все были «на расслабоне». Думали, опять фартанёт и будет «дистанционка». Но нет, пришлось ехать.

В масках почти никого нет, из потока в 100 человек в них — 5. Среди преподавателей сразу тоже мало кто был в масках, только один из них проводил занятия дистанционно. Постоянно в масках были работники столовой, гардероба, охранник.

На данный момент в нашей группе вроде бы никого на изоляцию не отправили, но просят, чтобы студенты не приходили, если плохо.

4 ноября в связи с большим ростом заболеваемости в университете ввели масочный режим. 9 ноября — в обязательном порядке. Но, несмотря на это, целый день в маске действительно сложно. У меня хоть и лежит несколько штук, но, когда пары целый день, меняешь их явно реже, чем через рекомендованные два часа.

Кстати, заочники, которые должны были приехать на сессию сейчас, уже учатся дистанционно.

Многие преподаватели, конечно, считают, что от такой формы, как дистанционная, толку немного. Какой уровень специалистов будет? Всем же понятно, как это всё проходило. Тем более у нас нет такой формы образования — Кодекс об образовании предусматривает форму с использованием компьютерных технологий.

Я тоже считаю, что всё-таки качество образования при стандартной форме обучения будет выше. Больше материала можно изучить, больше усилий прилагается.

Регина Мартынюк, @regeneracia_