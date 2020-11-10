Солигорск давно нуждался в отведении новых площадей под строительство жилых микрорайонов. Место для двух из них выделили на землях, выведенных из сельхозоборота, в западном направлении от города.

«Строительство началось с новой улицы, отделяющей новый микрорайон от сельхозугодий. Названия этой улицы пока нет, — рассказали «Кур'еру» строители СУ-149 Стройтреста № 3. — Улица будет длиной 558 метров, она имеет в обе стороны двухполосную проезжую часть.

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Сейчас по обе стороны частично уложены тротуары. На этой улице будут два остановочных пункта для общественного транспорта с каждой стороны.

Строительство началось в середине сентября".

Судя по проводимым работам, новая улица имеет выход на дорогу Солигорск-Старобин (улица К. Заслонова) до пересечения с улицей Судиловского, откуда тоже ведутся строительные работы.

На территории этого микрорайона уже строится монолитное многоэтажное жилое здание.