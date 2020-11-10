«Где миллионы, которые обещали?» Лукашенко про эмиграцию белорусов, выход из профсоюзов и цены

«Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать», — заявил Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Ордой, комментируя ситуацию с отъездом за границу некоторых белорусов. Он также высказался про выход работников из официального профсоюза, про качество ЖКУ и цены на товары и услуги.

Как пишет TUT. BY, в Беларуси разогналась годовая инфляция, и в правительстве предлагают считать «неплохим результатом», если она будет в пределах однозначной цифры.

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Про «накаты» на официальные профсоюзы

«Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях», — заявил Лукашенко.

Напомним, Михаил Орда был главой инициативной группы Александра Лукашенко на президентских выборах. Федерация выступала с заявлениями о том, что трудовые коллективы поддерживают Лукашенко, что вызывало недовольство самих работников. На некоторых предприятиях требовали отставки не только Лукашенко, но и Орды.

Лукашенко — про свой профсоюзный опыт

Александр Лукашенко рассказал, что и сам в своё время руководил первичной профсоюзной организацией, а «потому хорошо знаком с соответствующей спецификой, когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней».

«С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой — интересы руководства предприятия, — сказал Лукашенко. — И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда!».

Про работников, которые выходят из официальных профсоюзов

Лукашенко обратил внимание на то, «какое давление осуществляется в целом на страну», передаёт его пресс-служба. «А профсоюзы, поскольку они заняли жёсткую определённую позицию, — на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдёт из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти — пусть выходит, — сказал Александр Лукашенко. — Это дело каждого».

Как уточняет TUT. BY, после выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов выходят работники, некоторые из них переходят в независимые. К примеру, на МТЗ в октябре сообщали, что с августа вышло чуть более 200 человек. «Такая же примерно обстановка у наших коллег на МАЗе, меньше немного на менее крупных предприятиях — до 100 доходит. Причины выхода работники указывают разные. Этот год, конечно, не похож на другие, он сложнее», — рассказывал Станислав Шиманский, председатель первичной профсоюзной организации МТЗ, изданию «Беларус-МТЗ Обозрение».

Про уехавших за границу белорусов

По мнению Лукашенко, «никого держать не надо».

«Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов? — отметил Александр Лукашенко. — Поэтому пусть люди попробуют. Когда они попробуют это всё, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы и вы ни перед кем не должны оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно нашим законам», — добавил Лукашенко.

Напомним, в конце октября в МВД заявили, что с начала осени в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500. Если сравнить эти данные с данными Белстата о международной миграции, то получается, что за два неполных месяца года за границу уехало в несколько раз больше человек, чем за весь прошлый год.

Про цены на товары и качество ЖКУ

Александр Лукашенко акцентировал внимание руководителя ФПБ на двух важных направлениях, которые касаются повседневной жизни людей. Первое — это мониторинг цен на потребительском рынке, чем уже успешно занимаются профсоюзы. Второе — сфера жилищно-коммунальных услуг, особенно что касается их качества.

«Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жёстко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили», — сказал он.

Лукашенко отметил, что нужно контролировать цены в отношении тех нескольких десятков позиций, в которых прежде всего нуждаются обычные люди. «Ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, ещё что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики», — сказал Лукашенко.

Что касается сферы жилищно-коммунальных услуг, Александр Лукашенко констатировал, что в части формирования тарифов ситуация находится под контролем. «Но на качество надо обратить внимание. Услуги именно, как они оказываются. Они всегда в социальных опросах идут на первом месте», — сказал Лукашенко.

«Вот две проблемы (цены на потребительском рынке и качество ЖКУ. — Прим. ред.). Профсоюзы должны жёстко взять на контроль», — уточнил Лукашенко.