Умер отец, но это не исключительный случай. Случчане не знают, как похоронить родного человека, потому что сидят на изоляции

В редакцию «Кур'ера» с просьбой о помощи написала читательница. Её отец умер в Слуцкой больнице, а она с братом на самоизоляции. Случчане не знают, как похоронить отца, ведь покидать дом они могут лишь в исключительных случаях, а этот, к сожалению, к таковым по закону не относится.

Что написала случчанка

«Подскажите, что делать и как быть? У нас умер отец в отделении инфекции. Мы с братом контакты первого уровня, находимся сейчас на изоляции.

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Звонила в санстанцию, спрашивала, что можно сделать, как поступить? Они говорят, звоните в милицию.

Позвонили в РОВД. Те сказали, что, раз подписали требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, значит, нанимайте ритуальные услуги, пусть хоронят.

Позвонили врачу из отделения, она сказала — берите маски перчатки, и вас никто трогать не будет.

Что делать? Как похоронить папу, не нарушая закон, и не получить штраф в 100 базовых на двоих? Я думаю, такая проблема существует не только у нас», — рассказала жительница Слуцка.

Что сказали в милиции

«По данным Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, срок 10-дневной изоляции случчан сходит 12 ноября. Согласно законодательству РБ, а также 208-му постановлению Совмина они должны находиться на самоизоляции при любых условиях. «Форс-мажорные» ситуации, при которых контроль на время может быть снят, к сожалению, нигде не оговорены. Понятно, что это не касается похода в ближайшие магазин, аптеку или в поликлинику по вызову врача.

Если центр гигиены снимет случчанам самоизоляцию раньше срока, в таком случае они будут сняты с контроля", — сказал «Кур'еру» Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

Напомним, контактным людям можно выходить на улицу только в исключительных случаях:

в магазин,

аптеку,

выбросить мусор

или в поликлинику, если его вызвал врач.

При этом человек должен быть в маске.

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