Жительница Слуцка слегла с температурой и не может смотреть за маленькими детьми, а мужу не дают больничный. Что говорят в больнице

Случчанка Екатерина заболела, находясь в отпуске по уходу за 1,5-годовалым ребёнком. Врач сказала, что по признакам у неё коронавирус. Девушка не понимает, почему мужу не дали больничный, а ей не сделали тест.

«Кур'ер» узнал, в каком случае больничный может получить супруг и когда положено сделать тест на COVID-19.

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Что рассказала Екатерина

«Не знаю, что нам делать, ни до кого не могу дозвониться. Полдня звонила, — рассказала Екатерина. — Я в отпуске по уходу за ребёнком, ему 1,5 года, старший ходит в первый класс, муж работает.

В четверг, 5 ноября, я почувствовала себя плохо, а в воскресенье, 8 ноября, пропало обоняние. К ночи поднялась температура 38,2, сильно заболела голова, воспалились глаза, появилась сильная слабость. Сил на то, чтобы заниматься ребёнком, нет.

Вызвала врача, она осмотрела меня, измерила температуру. Поскольку я всё время пью жаропонижающие, температура была 37 градусов. Одна из медиков (их пришло двое) сказала, что по признакам у меня коронавирус, но анализы мне не назначили. Когда я сказала, что мне плохо, ухаживать за ребёнком сейчас не могу и попросила дать больничный мужу, мне отказали: «Мы больничный не можем дать, потому что у вас температура только 37». Я ответила, что не знала, когда они придут: «Мне надо было сидеть с высокой температурой? А как мне в таком состоянии ухаживать за ребёнком, и так сил нет?».

Я знаю, что по закону, если жена болеет, мужу обязаны дать больничный по уходу за ребёнком до трёх лет. Но мне сказали: «Если у вас будет подтверждённый ковид, то тогда мужу дадим больничный». Поскольку на анализ меня не направили, я решила записаться на платный, но ближайшее время в Слуцкой ЦРБ было только на 12 ноября. А до этого, получается, как хотите? А как мне самой ухаживать за ребёнком? Я даже запах нашатырного спирта не чувствую. Спросила: «А как мне ехать на анализ? Ребёнка брать под мышку?». Они уехали, температура снова поднялась. Мне что, врача каждый день вызывать?

К тому же ребёнок продолжает ходить в школу, муж — на работу. Если у меня подтвердится коронавирус, то ведь они — контакты первого уровня. И всё время до появления результата будут распространять инфекцию дальше, потому что их никто не посадил на самоизоляцию?"

Что по этому поводу сказали в Слуцкой ЦРБ

«Если есть такие признаки, то терапевт решает, трудоспособна больная или нет, — пояснила Людмила Жук, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ. — Больничный лист даёт врач, которая её лечит. Тесты в таком случае делают на девятый день заболевания, когда появятся антитела, до этого времени экспресс-тест делать бесполезно. Так написано в наших инструкциях. Не думаю, что сказали проходить его платно, скорее всего, это её решение.

Если девушка чувствует себя плохо, то должна вызывать врача. Если она не может ухаживать за ребёнком, то больничный терапевт выпишет его на супруга случчанки. Если у неё тест будет положительный, то ребёнка и мужа признают контактными и сделают им ПЦР-исследование".

Пока готовился материал

Пока готовился материал, Екатерина позвонила на «горячую линию» Минздрава. В результате её перезвонила терапевт из поликлиники и сказала, что больничный по уходу за ребёнком выпишут мужу случчанки.

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