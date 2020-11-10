В 2020 году исполнилось 10 лет Минскому областному кадетскому училищу. Ещё в 2000-х в здании на «Штанах» была школа-интернат для сирот. А Сергей Метельский был директором слуцкой школы № 5. Но уже в 2010-м на базе интерната открылось учреждение нового для Беларуси типа — кадетское училище, и Сергей Викторович стал его руководителем.

Он рассказал «Кур'еру» о специфике этого учебного заведения и почему в кадетское не идут ни «трудные» дети, ни суперталантливые «айтишники».

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О кадетах

— Дети какого возраста к вам поступают?

— Самые младшие дети, которые к нам приходят, — это 13 лет.

Есть механизм добора. Дети, поступив в 8-й класс, не все учатся 4 года. Кто-то поучится 2 года и покидает училище. Причины — чаще медицинского плана. Некоторые уходят по желанию и согласованию с родителями. Места освобождаются, и тогда в 10-й класс мы добираем учащихся. Там уже приходят дети постарше, 15−16 лет.

— Бывает ли, что приходят трудные подростки и вы их перевоспитываете, или вы отсеиваете таких ребят?

— Есть такие мнения, что у нас учатся дети, которые на учёте стояли, хулиганы. Нет, у нас самые обычные, нормальные дети. Жуткие нарушители правопорядка к нам просто не приходят. Как правило, эти дети хотят свободы, а сутки кадета расписаны буквально по минутам.

Отведено определённое время на сон, на приём пищи, на учёбу, на факультативы, на самоподготовку, на прогулки, на просмотр телевизора… на всё. Свободного времени, чтобы сел и ничего не делал, собственно, нет.

Кадету всегда есть чем заняться. У нас есть все условия: спортивный зал, работает множество секций, бассейн. В следующем году получим отличный стадион, сейчас идёт его реконструкция. Можно почитать книгу, поиграть в настольный теннис.

По будням у детей нет в свободном пользовании мобильных телефонов. Это наш принцип. Пусть лучше ребёнок пройдёт или пробежит по коридору, побеседует с одноклассником, решит какие-то вопросы, чем он выйдет по звонку и сразу сядет в телефон.

У нас на сегодняшний день учатся 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но это тоже нормальные, обычные дети. У них просто в семье по жизни так сложилось. Все они имеют своих патронатных воспитателей, нормально учатся.

Есть и дети, которые слегка оступились где-то. Но почему им не дать шанс? Как правило, их жизнь существенно меняется, и в дальнейшем всё складывается достаточно благополучно.

— Приходят ли к вам отличники и дети с заслугами?

— Суперотличников у нас, наверное, нет. Есть дети с высоким уровнем подготовки. Они имеют чёткую цель. Идут сюда, в том числе чтобы проверить себя, насколько они готовы к жизни, подчинённой жёсткому распорядку, вдали от родителей.

— Приходят ли дети просто за хорошим образованием, не нацеленные на военную службу?

— Как правило, мы говорим, что, если ты просто хочешь образование, есть другие типы учебных заведений. Например, гимназия. Сюда приходить только ради этого не стоит. Мы рассматриваем училище как кузницу кадров для силовых структур.

— Есть ли дети, которые увлекаются IT? Создают программное обеспечение?

— Нет, у нас таких нет. В рамках олимпиады по информатике наши дети поднимаются до уровня призёров в районе. В конкурсах компьютерных, как правило, не участвуем, потому что это требует очень хорошей подготовки и временных ресурсов.

Если что-то делать серьёзно — надо этим жить. Допустим, ученики 11-й школы, о которых вы писали. Они погружены в это, а всё остальное не так важно. Они этим живут и дома, и в школе.

Наши же дети ориентированы на подготовку к службе в вооружённых силах, силовых ведомствах. Очень много времени они уделяют физкультуре и спорту. Принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, конференциях. К примеру, в прошедшем учебном году завоевали более 350 наград уровня от района до международных. В прошлом году — более 400. COVID-19 внёс коррективы.

— Приходилось ли за 10 лет кого-то исключать? За что?

— Да, за грубое нарушение дисциплины. Это, например, употребление спиртных напитков за пределами училища. Такой случай был. Это был нормальный ребёнок из полной семьи. Видимо, такой неустойчивый по характеру. Вот, в компании взял употребил. В таких случаях мы просто расстаёмся с учащимися. Дети все знают, что это нельзя делать.

Про учёбу в кадетском

— Различаются ли причины учиться в кадетском у детей и отдать ребёнка в кадетское — у их родителей?

— Конечно, могут отличаться. Тринадцатилетнего подростка привлекают форма, самостоятельность, дружный коллектив.

Часто в этом возрасте дети отвечают, что пока не решили, кем они хотят быть: военным, милиционером, пожарным. Вот когда к нам поступают в 10-й класс пятнадцатилетние подростки, они чётко видят себя в будущем в конкретной силовой структуре.

Родители же видят для своих детей качественное образование, кадетское воспитание, лучшее будущее. Ну, а когда желания детей и их родителей полностью совпадают, всё прекрасно.

— Пытаются ли родители и опекуны повлиять на условия нахождения детей в училище? Просят ли педагогов быть не такими строгими?

— С кандидатами в кадеты и их законными представителями мы оговариваем условия и особенности обучения заранее. Говорим про круглосуточное проживание, режим пользования мобильной связью и многое другое. Нужно, чтобы учащемуся было комфортно и ограничения он воспринимал осознанно.

Родители чаще просят быть более строгими с детьми.

— Чем преподаватели в кадетском училище отличаются от обычных учителей?

— Принципиальных отличий не вижу, но в отличие от школы с учащимся работает не только преподаватель, но и воспитатель. В школе же воспитательная функция ложится на учителя. Кадеты всегда в училище, и преподаватели имеют возможность заниматься с ними дополнительно в любое время.

— Какие предметы в училище есть, а в школах — нет и наоборот?

— Допризывная подготовка изучается в кадетских училищах с 8-го класса (в школах в 10−11-х классах). Есть дополнительные занятия по строевой подготовке, есть занятия по стрелковой подготовке. Абсолютно все плавают или учатся плавать. Нет трудового обучения.

Упор делается на предметы, нужные для поступления. Математика, физика, обществоведение, русский (белорусский) язык, иностранный язык — профильные предметы для будущих военных и милиционеров.

— Различается ли строевая подготовка для мальчиков и девочек? Чем?

— Абсолютно ничем. Кроме того, при изучении предмета «Допризывная подготовка» класс в кадетском училище не делится на мальчиков и девочек, как это происходит в обычной школе. Требования к девочкам-кадетам предъявляются такие же, как и к мальчикам.

— Полностью ли государство содержит кадетов? Какой вклад вносят родители?

— Учащиеся кадетского училища не находятся на государственном обеспечении. Они без оплаты проживают в общежитии (от 3 до 5 человек в одной комнате), получают бесплатное питание из расчёта 6,47 рубля в сутки, им выдаётся в пользование форменная одежда и обувь.

Всё остальное — как у обычных школьников. Родители обеспечивают детей предметами личной гигиены, нательным бельём, спортивной формой и обувью, оплачивают экскурсионные поездки, пользование учебниками и прочее. Часть этого родители покупают и оплачивают сами, а часть — через взносы в попечительский совет (к примеру, спортивную форму).

Если ребёнок отчислился по медицинским показаниям в течение учебного года либо по окончании года по любым причинам, то родители ни за что не платят. Если же отчисление произошло в течение учебного года по желанию учащегося либо по дисциплинарным причинам, то родители оплачивают стоимость повседневной формы, рассчитанной на 1 год, с учётом её износа.

Про кадетское училище

— Насколько училище оснащено компьютерной и другой техникой?

— В училище — 87 компьютеров. Все они объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. В каждом учебном кабинете на рабочем месте учителя есть компьютер с возможностью вывода изображения на большой телевизор на стене. Две интерактивные доски, три мультиборда, семь проекторов, три лингафонных кабинета, современные кабинеты физики и информатики. Есть компьютеры в жилых расположениях, в библиотеке.

— С какими сложностями вы сталкиваетесь?

— Наверное, главная сложность — это кадры. Очень хотелось, чтобы с кадетами работало больше офицеров запаса. К моему сожалению, сегодня в кадетском воспитателями работают только четыре офицера из 25 воспитателей. Среди педагогов всего 10 мужчин.

— Почему офицеры запаса к вам не идут?

— По-разному. Некоторые — из-за выгорания. «Мы, — говорят, — с солдатами уже столько натрудились за 20−25 лет, что хочется более спокойной жизни». И образование — это, к сожалению, не та отрасль, где зарабатывают большие деньги.

— Если офицер запаса захочет к вам прийти работать, он должен будет пройти какую-то переподготовку?

— Есть офицеры запаса, в основном это старые офицеры, которые имеют, кроме специального образования, ещё и педагогическое. Допустим, замполиты.

Второй вариант: на базе высшего образования возможна переподготовка и получение диплома педагога.

Ну и третий вариант: если военный человек приходит и все свои служебные обязанности, которые на него возложены, выполняет в полной мере, то он может работать без педагогического образования.

— Что из опыта руководства обычной средней школой вам пригодилось, а что не пригодилось в кадетском училище?

— Я уходил из пятой школы с желанием попробовать новое, реализовать некоторые идеи. Уходил с сожалением, что покидаю отличный педагогический коллектив. Из него, кстати, вышли директора гимназии № 1 и школ № 2 и № 13.

В отличие от школы в училище — полная финансово-хозяйственная самостоятельность. Ты многое можешь, но твои действия должны быть обоснованы и взвешены.

Кадетское в цифрах

10 лет работает кадетское училище в Слуцке

457 выпускников подготовило училище за годы работы

3 медалиста вышли из училища, все они — в 2018 году

61,7% выпускников училища за 10 лет поступили в учреждения высшего образования силовых структур (в 2020 году — 75%)

10−15% выпускников училища поступают в другие вузы, не относящиеся к силовым ведомствам

226 учащихся обучаются в кадетском училище в этом году.

Как поступить в МОКУ

Вступительные испытания проводятся с 20 по 30 июня включительно. До этого необходимо пройти медицинский осмотр по месту жительства и подать документы в приёмную комиссию училища с 1 по 15 июня. Кандидаты проходят психологический отбор и сдают тесты по физической культуре. Далее — письменные испытания по математике (контрольная работа), русскому либо белорусскому языку (диктант). Конкурс в 2020 году составил 1,9 человека на место.

Льготы при поступлении для выпускников МОКУ

При завершении обучения с отметками в аттестате от семи и выше выпускник МОКУ может продолжить обучение на многих специальностях системы национальной безопасности, пройдя лишь профессиональный отбор, не сдавая ЦТ. Если в аттестате есть шестёрки, то надо сдать ЦТ, профотбор — и можно рассчитывать на зачисление вне конкурса.