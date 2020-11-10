Первая в Беларуси АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии. Лукашенко торжественно открыл её три дня назад

Белорусская атомная станция (БелАЭС) временно приостановила производство электроэнергии. Об этом «Интерфаксу» официально сообщили на БелАЭС.

Когда выработка будет возобновлена, на станции сказать затруднились, пояснив, что сейчас идёт наладка оборудования.

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Информация о том, что БелАЭС прекратила выработку энергии, появилась ещё в воскресенье, 8 ноября. По неофициальным данным, причиной этого стал выход из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором. Подчёркивалось, что опасности с точки зрения утечки радиации инцидент не представлял.

КОНТЕКСТ. Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС в городе Островец в субботу, 7 ноября. «Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он на церемонии открытия.

Сейчас мощность первого энергоблока БелАЭС составляет 400 мегаватт, в будущем она возрастёт до 1190 мегаватт; такую же мощность будет выдавать второй, ещё не построенный блок. Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.