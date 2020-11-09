Слуцкий районный Совет депутатов и Слуцкий райисполком проводят изучение учёта мнения граждан для решения вопросов по установлению границ сельских населённых пунктов Слуцкого района.

В 2018 году РУП «Проектный институт Белгипрозем» провёл работы по обновлению земельно-информационной системы Слуцкого района — изменились границы и площади сельских населённых пунктов района. Изменения произошли за счёт исключения из границ деревень земель, используемых сельхозпредприятиями района для ведения сельского хозяйства.

Устанавливаемые границы и площади деревень и агрогородков

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С графическими материалами по установлению границ сельских населённых пунктов Слуцкого района можно ознакомиться в отделе землеустройства Слуцкого райисполкома по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189 (каб. 311).

Мнения граждан по административно-территориальному устройству направлять в Слуцкий райисполком по адресу: 223 610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, д. 189, с пометкой «Изучение мнения граждан» или на электронный адрес райисполкома: info@slutsk.gov.by

Изучение общественного мнения проводится в течение одного месяца с даты опубликования на сайте райисполкома (предположительно, 23 октября. — Прим. ред.). Мнения граждан, направленные с нарушением формы и сроков, рассмотрению не подлежат.