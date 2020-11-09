Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, со 2 по 8 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Моя беремяшка… моя Лейла❤ #дружусволками

Публикация от Юлия❤Зенюк (@juli.zenyuk)

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Osen'98🍂

Публикация от Dzmitry (@dzmitry92)

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Лови хлебушек 🥖🍞

Публикация от Лали 🦋 (@luuuuuuuuuuuu.liiiiiiiiiiii)

 

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Открываю для себя мир. Скоро вернусь;)

Публикация от Татьяна РАБОТА ДОМА (@tanya_777444)

 

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Публикация от Anasteisha Grek (@_madam__koko)

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#каникулы🎉😉 #убабушки🍝🙃

Публикация от 🌺Natali 🇧🇾Minsk (@natalia_2802_)

 

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Гадкий 😂😂😂

Публикация от Артур Шабалин (@artursha1)

 

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Коробочная душа😺 Бетти♥️

Публикация от Anastasia Utemova (@nastyautemova)