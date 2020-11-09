Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, со 2 по 8 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя беремяшка… моя Лейла❤ #дружусволками Публикация от Юлия❤Зенюк (@juli.zenyuk) 7 Ноя 2020 в 10:32 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Osen'98🍂 Публикация от Dzmitry (@dzmitry92) 7 Ноя 2020 в 7:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лови хлебушек 🥖🍞 Публикация от Лали 🦋 (@luuuuuuuuuuuu.liiiiiiiiiiii) 6 Ноя 2020 в 3:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Открываю для себя мир. Скоро вернусь;) Публикация от Татьяна РАБОТА ДОМА (@tanya_777444) 6 Ноя 2020 в 7:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anasteisha Grek (@_madam__koko) 5 Ноя 2020 в 9:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #каникулы🎉😉 #убабушки🍝🙃 Публикация от 🌺Natali 🇧🇾Minsk (@natalia_2802_) 2 Ноя 2020 в 2:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Гадкий 😂😂😂 Публикация от Артур Шабалин (@artursha1) 3 Ноя 2020 в 11:57 PST