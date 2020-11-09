Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, со 2 по 8 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Моя беремяшка… моя Лейла❤ #дружусволками
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Значит пока мы боролись, Иви зря время не теряла 🤤😄 Будьте бдительней к своей еде !!! 🤤 #золотистыйретривер #goldenretriever #осень
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Говорят грибов уже нет)))) Не кому не верьте, грибов как грязи, по времяни 2часа причём вечером когда уже ни единой души, и тут такая раздача))) Особенно белые порадовали их увидеть я точно не ожидал, а зелёнок и подзелёнок ваще море! На этой весёлой ноте с грибами вопрос закрыт, в этом сезоне точно !!! #тихаяохота #белыйгриб #боровик #лес #осень
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