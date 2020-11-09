Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в октябре

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за октябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в октябре
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3,2 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. В этом месяце SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам октября на сайте kurjer.info зарегистрировано 965 990 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 294 459 визитов (в 3,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

Одним из самых читаемых сюжетов был визит Лукашенко на Случчину.

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

  1. Для Ольги Гуринович красота дороже денег. Посмотрите на приусадебный участок случчанки (фото)
  2. «Меня поражают ваши цены и ваши люди». Россиянка рассказала о своих впечатлениях от Слуцка в 90-е, 2000-е и сейчас
  3. «Он выстроил рельсы, по которым мы будем двигаться дальше». Ушёл из жизни заведующий «Строймаркета» в Слуцке
  4. «Должны с мужем по 810 рублей за то, что мы якобы в розыске». Жительница Слуцка в шоке от выставленных сумм в ЕРИП (откуда они взялись)
  5. «Наш белорусский хлопок». Пенсионер о зарослях осота на десятках гектаров возле Слуцка (выяснили, чья там земля)
  6. Педагог из Слуцка показала, в чём ходит в школу. «Работа учителя — это что-то вроде постоянного выступления на сцене»
  7. Житель Слуцка встретил в центре города грибы, которые считаются деликатесом. Фото
  8. «Люди лишались по 3000 рублей за раз… Мы уже чуть ли не в колокола бьём!» Обращение начальника криминальной милиции Слуцка
  9. Лошади для цыганского барона и убийства таксистов. Бывший начальник Слуцкого уголовного розыска рассказал о своей службе
  10. Слуцкий райисполком распродаёт на аукционе участки и недостроенные дома в микрорайоне «Геолог».

Слуцк до выборов и после

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