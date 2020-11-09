Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в октябре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за октябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам октября на сайте kurjer.info зарегистрировано 965 990 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 294 459 визитов (в 3,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Реклама

Новости и сюжеты

Одним из самых читаемых сюжетов был визит Лукашенко на Случчину.

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

Слуцк до выборов и после

Все новости на эту тему — здесь.

О происшествиях

Коронавирус

Все публикации о коронавирусе — здесь.

Нелокальные сюжеты

Самые популярные «Народные новости»