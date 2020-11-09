Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в октябре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за октябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам октября на сайте kurjer.info зарегистрировано 965 990 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 294 459 визитов (в 3,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
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Новости и сюжеты
Одним из самых читаемых сюжетов был визит Лукашенко на Случчину.
ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:
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- «Он выстроил рельсы, по которым мы будем двигаться дальше». Ушёл из жизни заведующий «Строймаркета» в Слуцке
- «Должны с мужем по 810 рублей за то, что мы якобы в розыске». Жительница Слуцка в шоке от выставленных сумм в ЕРИП (откуда они взялись)
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- Житель Слуцка встретил в центре города грибы, которые считаются деликатесом. Фото
- «Люди лишались по 3000 рублей за раз… Мы уже чуть ли не в колокола бьём!» Обращение начальника криминальной милиции Слуцка
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Слуцк до выборов и после
- Всем, кто сидит за политику… В тюрьме Жодино нашли записку, которую оставил арестант в 2017 году. Мы узнали, кто автор послания
- «Не те мы люди»… Мнение о том, почему в Слуцке больше нет акций протеста
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- «Вас бы всех журналистов кого на больничный, кого в тюрьму». Нет, это не милиционер сказал, а врач
- Жительница Слуцка объяснила в суде, почему она и другие горожане хотят отозвать депутата Валентину Ражанец.
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О происшествиях
- У солдат в Слуцке воровали еду. Краденые продукты делили между собой работники столовой
- В Слуцке насмерть разбился человек. Он упал с колокольни (фотофакт)
- «Довезли до реанимации и всё — экстренная операция». Почему 12-летняя девочка в Пинске напала с ножом на одноклассниц.
Коронавирус
- Случчанка, заболевшая коронавирусом, поделилась полезным советом (так делают единицы)
- «Моя мама умерла от коронавируса». Житель Слуцка рассказал, что произошло в их семье, когда началась вторая волна COVID-19
- Случчанка, которая работает в США и лечит пациентов с коронавирусом, рассказала о новых симптомах COVID-19.
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Нелокальные сюжеты
- Что изменится в Беларуси с 1 ноября
- С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Что повысится вместе с ним
- Учёные выяснили, какие женщины ведут себя с детьми грубо и агрессивно.
Самые популярные «Народные новости»
- «Революция мелкобуржуазная, и нечего вмешивать сюда людей, живущих на зарплату». Мнение случчанки
- «Зачем мне это? В хате тепло…» Что говорит жительница Слуцка о всеобщей забастовке
- Жительница Слуцка о том, почему мы годами покупаем европейский «секонд», хотя свои вещи выбрасываем целыми пакетами.