Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией

Впервые в официальном поздравлении Александра Лукашенко по случаю 7 ноября традиционная формулировка «Поздравляю вас с Днём Октябрьской революции» претерпела изменения.

В новом поздравлении по случаю 7 ноября слово «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с «Днём Великого Октября».

Ранее в поздравлениях всегда присутствовало название праздника — День Октябрьской революции. Это было логично, так как Беларусь — единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. Однако в нынешнем поздравлении слово «революция» отсутствует в принципе.

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Thinktanks.by проанализировал поздравления Лукашенко за последние 10 лет. Вот выдержки из них: