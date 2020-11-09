Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией

Впервые в официальном поздравлении Александра Лукашенко по случаю 7 ноября традиционная формулировка «Поздравляю вас с Днём Октябрьской революции» претерпела изменения.
В новом поздравлении по случаю 7 ноября слово «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с «Днём Великого Октября».
Ранее в поздравлениях всегда присутствовало название праздника — День Октябрьской революции. Это было логично, так как Беларусь — единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. Однако в нынешнем поздравлении слово «революция» отсутствует в принципе.
Thinktanks.by проанализировал поздравления Лукашенко за последние 10 лет. Вот выдержки из них:
- В 2019 году в поздравлении Лукашенко по случаю 7 ноября говорилось: «Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие».
- В 2018 году Лукашенко заявлял, что Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее.
- В 2017 году Александр Лукашенко поздравил белорусов с 100-летним юбилеем Октябрьской революции. «Сегодня мы живём в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек», — заявил тогда он.
- В 2016 году, поздравляя с Днём Октябрьской революции, он сообщил, что «мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени».
- В 2015 году Лукашенко сказал, что «для многих из нас 7 ноября — дорогой сердцу праздник, символ трудового героизма первых пятилеток, воинского подвига в годы Великой Отечественной войны, ярких достижений во всех сферах жизни общества послевоенных лет».
- В 2014 году он поздравил соотечественников «с историческим праздником — Днём Октябрьской революции». Как заявил Лукашенко: «Присущие нашему обществу мир, стабильность и согласие — закономерный итог того, что мы не отвергли социальные завоевания Великого Октября, не предали идеалы равноправия, справедливости и бескорыстного служения людям».
- В 2013 году в поздравлении говорилось, что «сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории».
- В 2012 году в поздравлении по случаю 95-й годовщины Октябрьской революции было сказано: «Для нас эта дата была и остаётся дорогим сердцу торжеством, символом стремления миллионов людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах уважения человека труда, равенства и справедливости». Общаясь с журналистами в этот день, Лукашенко сказал: «Седьмого ноября мы празднуем день Октябрьской революции. Мне приемлемы все идеи, с которыми революционеры шли к народу. Тогда они шли с хорошими идеями: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, наведение порядка, спасение страны
и т. д.Ни одного плохого лозунга не было. И под этими лозунгами революция победила».
- В 2011 году, после традиционного поздравления с Днём Октябрьской революции, в официальном поздравлении было сказано, что «сегодняшний мир и стабильность в обществе, отсутствие резкого социального расслоения, верховенство закона и порядок являются доказательством правильности выбранного пути. Убеждён, что, несмотря на временные трудности, мы продолжим уверенное движение вперёд — к обеспечению достойной жизни граждан».