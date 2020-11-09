Сказать «Я тебя люблю» становится так же легко, как попить воды. Мнение случчанки

Всё чаще и чаще встречаю пар, у которых сказать «Я тебя люблю» становится так же легко, как попить воды. Предлагаю разобрать некоторые моменты, которые, по моему мнению, стали нормой в 21-м веке.

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Именно такое определение даёт Википедия.

Найти подходящего человека для жизни — достаточно непростая задача. И то, что люди ищут свою вторую половинку, проходя через горький опыт, — норма. Но знаете, я считаю, что говорить человеку через неделю отношений о любви — это не нормально. Ведь завтра эта пара уже начинает понимать, что они разные, и расходится, послезавтра находят новых партнёров, и снова начинается песня о долгой любви спустя месяц знакомства.

Ничего личного, но кто такому человеку поверит, когда он встретит свою настоящую любовь, если он вокруг «перелюбил» половину города? Наше поколение почему-то обесценивает фразу «Я тебя люблю», придавая ей такое же значение, как словам «спасибо» и «пожалуйста».

Я считаю, что любить человека можно только тогда, когда ты знаешь его настоящим — какая у него душа, какой характер, какие привычки. Только тогда можно знать точно, любишь ты этого человека или нет. Все остальные «люблю» спустя неделю или месяц — комплимент внешней оболочке и не более того.

Знаю одну пару, которая уже три года вместе, и они ни разу не признались друг другу в любви. Может быть, кто-то скажет, что это неправильно, но, по-моему, это идеально. Они живут душа в душу, и никто никому не вешает на уши лапшу. Им просто хорошо вместе. Но на фоне других знакомых, которые вместе полтора месяца, а уже клянутся друг другу в любви и планируют будущих детей, — эта парочка, конечно, выглядит проигрышно.

Так что же всё-таки лучше? Радужная сахарная оболочка или настоящие чувства, проверенные временем, когда человек по-настоящему заслуживает услышать слова о любви. Выбор, конечно, очевиден.

Вы только подумайте, зачем люди так делают? Хотят прыгнуть на пару ступень вперёд в отношениях? Или чего не сделаешь ради секса? А может, таким способом добиваются большего внимания к себе? Однозначно ответить сложно.

В моём понимании любовь — это когда ты с человеком до конца. Неважно, какое настроение, какая материальная ситуация. Если ты любишь, то без любимого человека невозможно даже представить свою жизнь. Всё, что есть, хочется разделить именно с этим человеком. Вспомните своих прабабушек и прадедушек, которые оставались вместе даже спустя 50 лет? Представляете, как они любили друг друга и сколько труда вкладывали в отношения? По-моему, эти примеры достойны восхищения!

От себя хочу посоветовать: люди, не разбрасывайтесь словами о любви. Вы их обесцениваете и сами себе портите репутацию в глазах других. Поймите, что грош цена тем, кто клянётся всем подряд и меняет как перчатки партнёров. Пусть лучше о вас сделают вывод, что вы холодный человек, чем что вы обманщик.

Мария Л.