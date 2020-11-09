«Кур`ер» пообщался с Павлом Песенька, продавцом-консультантом магазина TL24. by, и он ответил на простые вопросы о моторном масле для двигателя автомобиля.

Первый вопрос, который приходит автовладельцу в голову о моторном масле, — это какое масло заливать в двигатель?

Двигатели все разные, поэтому и масла нет универсального. Обычно автовладельцы выбирают масло, рекомендованное заводом-изготовителем для конкретно их автомобилей. Сейчас не проблема в интернете за пару минут узнать эту информацию про любой автомобиль.

А бывает так, что человек приходит и не знает, какое ему нужно масло?

Да, конечно. Причём довольно часто. Мы помогаем таким клиентам с выбором, благо у нас на сайте Tl24.by большой выбор масел.

Что нужно знать автовладельцу, чтобы различать одно масло от другого?

Все масла отличаются друг от друга по составу и делятся на минеральные, синтетические и полусинтетические. Масла бывают летние, зимние и всесезонные. Большинство автовладельцев выбирают всесезонное. Это очень удобно, когда на улице перепады температуры.

Но выбор масла не ограничивается только выбором по составу и сезонности?

Конечно, нет. Очень много характеристик, по которым различаются все масла друг от друга, но все они сейчас состоят из базового масла и присадок. Присадки — это специальные добавки, которые обеспечивают улучшенные показатели масла. Часто бывает, что производитель не разглашает состав своих присадок.

К счастью, есть классификации, по которым очень просто сориентироваться в выборе:

Классификация по SAE — это общепринятая на международном уровне классификация. Согласно ей, моторные масла подразделяются на 17 классов от 0W до 60: 8 зимних (0W, 2,5W, 5W, 7,5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 9 летних (2, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60) классов вязкости.

Классификация по API — это стандарт американского института нефти. Основными показателями этой классификации являются тип двигателя (бензиновый или дизельный), режим его работы, эксплуатационные свойства и год его выпуска.

Категория S (Service) — для легковой и лёгкой коммерческой техники, оборудованной четырёхтактными бензиновыми двигателями;

Категория C (Commercial) — для грузовой коммерческой техники, сельскохозяйственной техники, дорожно-строительных машин, оборудованных дизельными двигателями.

В настоящее время категория S состоит из 12 классов моторных масел — SA, SB, SC, SD, SE, CF, CG, SH, SJ, SL, SM, SN.

В категорию C входит 14 классов — CA, CB, CC, CD, CD-II, SE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4. Классификация по ACEA — это классификация от европейских автопроизводителей, она делится всего на 3 категории:

А/В — для дизельных и бензиновых агрегатов легкового транспорта (A — для моторов, работающих на бензине, B — для дизельного топлива);

С — новый класс по ACEA, предназначенный для автомобилей, созданных для соответствия самым последним нормам по выхлопам Euro-4 и более поздних редакций;

Е — масла для тяжёлого транспорта.

Можно ли смешивать моторные масла?

Я бы не советовал это делать. Так как все масла выпускаются с совершенно разными присадками, они могут быть несовместимы друг с другом, это может негативно сказываться на работу мотора, а впоследствии обернуться капитальным ремонтом или его заменой.

Почему одни масла стоят дорого, а другие — дёшево?

Дело в том, что у производителей масла разработан свой контроль качества, за которым они следят. У дешёвых производителей в масле может быть минимальное количество присадок. Нельзя сказать, что из-за этого резко ухудшится работа двигателя, но важно понимать, что технические свойства масла со временем теряются.

Как часто лучше менять масло?

Большинство автопроизводителей рекомендуют это делать раз в 10−15 тыс. км., но я бы советовал и делаю это сам раз в 7−8 тыс. км., так как свойства масла со временем теряются.

Нужно ли двигатель (масло) зимой прогревать, как это у нас многие делают, по 5−10 минут?

С точки зрения экологии — нет, с точки зрения ресурса и надёжности мотора — да. Что для вас важнее — решайте сами.

Можно ли экономить на масле?

Экономить можно, но осторожно. В первую очередь автовладельцу стоит помнить: стремление купить масло подешевле может привести к покупке подделки, следовательно, экономия на масле в будущем может отразиться на ремонте автомобиля.

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Как тогда не купить поддельное масло?

Существует несколько простых пунктов, которые у покупателя должны вызывать подозрение: слишком низкая цена, непроверенная точка продажи, канистра из пластика низкого качества, некачественная этикетка и отсутствие обязательных маркировок.