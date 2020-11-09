«Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне». Мария Колесникова рассказала, как её задержали

«Поставили ультиматум: уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут — живую или по частям». Так Мария Колесникова описывает события, происходившие после того, как 7 сентября ее задержали неизвестные. Ее версию похищения TUT. BY узнал от информированного источника.

В первый понедельник сентября в центре Минска люди без опознавательных знаков посадили Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. О ее местонахождении стало известно только на третьи сутки, когда член Координационного совета уже находилась в СИЗО № 1. Спустя два месяца музыкант и активистка рассказала свою версию о том, что с ней происходило после исчезновения и назвала тех, кто, по ее словам, пытался организовать ее отъезд из страны.

Она обрисовала ситуация после похищения, когда её затащили в кабинет, где на неё кричали, оскорбляли и запугивали. Также перед ней поставили ультиматум: «Я уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут — живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на „отдых“ в камере-одиночке».

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Потом ее перевезли в СИЗО КГБ, обыскали и поместили в камеру-одиночку. Спустя пару часов состоялась еще одна беседа с тремя сотрудниками. /…/

«„Увлекательная беседа“ длилась до поздней ночи. Среди множества вопросов их интересовала информация обо мне, кто автор текстов, почему я утверждаю о фальсификациях, на каких основаниях утверждаю, что Тихановская победила, организовывала ли я несанкционированные массовые мероприятия, пыталась ли помешать работе госорганов, связана ли я с „Нехта“ и каковы цели Координационного совета. Понимаю ли я, что ответственность за избитых, убитых лежит на мне, а не на тех, кто отдавал приказы. Они действительно считают, что существуют „кукловоды“, что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси, а те, кто выходит на улицу, — преступники, а не мирные белорусы. То, что сейчас происходит со стороны власти: разгон мирных граждан, избиение собственного народа, массовые репрессии и посадки тех, кто хоть как-то участвовал в избирательной кампании — это преступление. Власть не слышит волю народа», — пишет Колесникова.

«Да, мне было страшно. Я на самом деле боялась попасть в тюрьму, и меня могли убить, расчленить. Но главное в этой ситуации — осознание того, что этот „бардак и хаос“, этот ужас, насилие и бесконечные преступления в отношении белорусского народа должны закончиться, а настоящие преступники должны быть наказаны, а белорусский народ станет свободным. Я не жалею ни на минуту о своем решении остаться. Не боюсь уголовного дела, тюрьмы и абсолютно уверена, что бояться должны те, кто совершает преступления», — говорит член Координационного совета. «Я отвечаю за все свои слова и могу в подробностях описать все кабинеты, коридоры, помещения, в которых я находилась. Готова опознать всех участников событий, произошедших со мной 07.09.2020 — 08.09.2020».

Мария Колесникова также сообщает, что подала заявление о возбуждении уголовного дела по статьям 182 УК (Похищение человека), 183 УК (Незаконное лишение свободы) и 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.