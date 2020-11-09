Как в Слуцке один из пары тысяч человек, болеющих «короной», переживает её

Приводим сообщение нашей читательницы, которая прислала его на адрес редакции «Кур'ера».

«У нас быстрее умрёшь, чем дозвонишься до врачей. Я целое утро звоню по номеру, который дали („ковидный“ центр): либо занято, либо не берут. Мужу врач давала сотовый, чтобы звонил в случае чего. Тоже не берёт. Ужас какой-то. И выехать я не могу, потому что на изоляции, — дадут штраф. Вот что мне делать?

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Мне сказали вызывать врача, если появятся симптомы. А в Молодечно, к примеру, если только пропало обоняние, сразу же обследуют человека полностью.

А у сестры на работе большинство на больничных. У одной пропало обоняние, но не было температуры. Так ей даже не хотели открывать больничный.

Ещё люди жалуются, что им ставят диагноз ОРВИ.

Друзья сегодня поехали в больницу. Они неделю были на больничном. Ставили им ОРВИ. На КТ даже не отправляли. Только на рентген. Всё чисто. В пятницу им собирались уже закрывать больничный. Они поехали, сдали платный анализ. У неё — положительный, у него — отрицательный. Сегодня наконец-то добились, чтобы им дали направление на КТ. У неё — 10% поражения лёгких, у него — 30%. В больнице мест нет. Теперь не знают, куда его определять.

Знаю, что в субботу женщину от ИВЛ отключили. На предприятии одном работала. 100% поражения лёгких. Родственники влиятельные, так к ней специалисты из Минска приезжали. Но ничего не помогло. Причём в больницу поступала с 20−30% поражения», — написала случчанка.