Этим летом «Кур'ер» опубликовал уникальные фотографии слуцкого фотографа начала ХХ века Сомира Юхнина. С редакцией связался Геннадий Харжевский, который увидел на фото родную сестру своей бабушки — учительницу Слуцкой гимназии.

Сам Геннадий Харжевский живёт в Солигорске. Он рассказал «Кур'еру», что на фото изображена Эмилия Августовна Сидорович (в девичестве — Вейн). Он приходится ей внучатым племянником.

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Геннадий говорит, что на сайте «Кур'ера» фотография его предка плохого качества. Снимок, который хранится в семейном архиве, хорошо сохранился. Мужчина связался с Владимиром Бойко, владельцем исторического сайта «Наследие слуцкого края» и коллекции фотографий Сомира Юхнина, а уже потом с нашей редакцией. Геннадий Харжевский не знает даты рождения Эмилии Вейн. «Она — старшая сестра моей бабушки, которая родилась в 1887 году. Из публикации узнал, что Эмилия Августовна работала учительницей в гимназии. Мне отец рассказывал, что она жила и работала в деревне Дубровка, учила детей польскому языку», — рассказывает Геннадий.

В доме сохранились польские католические книги, но Геннадий не знает, кому они принадлежат — его бабушке Ядвиге Августовне или её сестре Эмилии Августовне.

«Мой прадед Август Вейн был немцем или австрийцем. Работал ветеринаром у князя Радзивилла в Несвиже. Известно, что его дочь Эмилия родилась там же. Её мама, моя прабабушка, родом из деревни Белая Церковь (в Витебской области. — Прим. ред.). Там и похоронена», — вспоминает Геннадий.

Всего в семье ветеринара Вейна было четверо детей — дочери Эмилия, Храня, Ядвига и сын Адольф. Потом последние двое жили в Хмельницкой области.

Геннадий знает, что в Дубровке Эмилия Вейн вышла замуж за Павла Сидоровича. Он работал кузнецом. Детей у них не было. «Мне интересно, в каких годах Эмилия Августовна преподавала в Слуцкой гимназии. Очень удивился, когда узнал, что она работала там», — сказал внучатый племянник Эмилии Вейн.

Напомним, Сомир Юхнин — самый известный слуцкий дореволюционный фотограф. Его снимки находятся в фондах республиканских музеев и архивов. Именно его фотографии старых слуцких улиц и зданий используются для иллюстраций в различных материалах по истории города. Кстати, паспарту (картонные основания, на которые наклеивались фото) Сомир Юхнин заказывал в Вильнюсе (изначально это был белорусский город — Вільня). Фотограф умер в 1941 году во Владимире, куда ему пришлось уехать вместе с семьёй.

В коллекции случчанина Владимира Бойко собраны десятки карточек Сомира Юхнина. Он собирает их уже много лет. Какие-то ему передают жители Слуцка и других городов Беларуси, какие-то он покупает на аукционах (иногда счёт идёт на десятки долларов). Есть карточки, купленные в Германии.

Посмотрите портреты работы Юхнина. Возможно, кто-то из людей на этих фотоснимках — ваш предок. Узнали кого-то? Пишите на адрес редакции газеты: info@kurjer.info. Также вы может написать непосредственно Владимиру Бойко, владельцу сайта «Наследие слуцкого края», — boikoauto@tut.by. Или позвонить ему: (+375 29) 650 09 67.