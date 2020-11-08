Обсуждать тему секса с врачом-гинекологом порой неловко. И многие женщины во время беременности предпочитают на всякий случай отказаться от интима, чтобы «не навредить». Оправдана ли такая перестраховка? Когда можно и когда нельзя заниматься сексом во время беременности? Сколько времени желательно подождать после родов? На эти вопросы ответил Дмитрий Трофимчик, акушер-гинеколог 1 ГКБ.

Прежде всего медик отметил, что здоровые сексуальные отношения очень полезны для женщин. Многих пугает тот факт, что во время оргазма происходят спазмические сокращения матки, но это абсолютно физиологично и в большинстве случаев ребенку не вредит. Более того, после удачного финала в малом тазу у женщины улучшается кровообращение, плацента получает больше крови, а плод, соответственно, больше питательных веществ.

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— Специалисты считают, что регулярный секс и оргазм во время беременности повышает болевой порог, то есть во время родов женщина сможет более стойко переносить схватки. Считается, что пациентки, которые жили сексуальной жизнью во время беременности, в дальнейшем легче рожают. Кроме того, секс позволяет естественным образом тренировать интимные мышцы, которые будут иметь большое значение во время родов. То есть это своего рода профилактика разрывов.

Также сексуальная разрядка улучшает сон, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему (нормализует пульс и давление), повышает иммунитет и улучшает настроение. В общем, сплошная польза, если, конечно, нет противопоказаний. К сожалению, в некоторых случаях половой покой необходим.

Когда заниматься сексом не стоит

1. Угроза прерывания беременности.

Если у женщины тянет живот (не путать с легким тонусом!), это приносит болезненные ощущения и повторяется более 10 раз за день, секс нужно исключить до выяснения причин.

2. Кровянистые выделения.

Если к неприятным ощущениям присоединяются еще и кровянистые выделения из половых путей (любого оттенка, любого количества), нужно бить тревогу и обязательно обратиться к врачу-гинекологу или вызывать скорую помощь. Ни о каком сексе в такой ситуации речи быть не может.

3. Предлежание плаценты.

Это достаточно серьезная патология, когда плацента, прикрепляясь в нижнем сегменте матки, закрывает частично или полностью внутренний зев шейки матки. Об этой аномалии вам обязательно сообщит врач-гинеколог. Какая-либо физическая активность в этом случае исключена, иначе может случиться отслойка плаценты, а это угрожает не только беременности, но и здоровью женщины.

4. Истмико-цервикальная недостаточность.

В народе это осложнение называют чаще «короткой шейкой матки». В норме шейка выполняет «замыкательную функцию» во время беременности — она закрывает матку и исключает выкидыш или преждевременные роды.

— По разным причинам шейка может начать раскрываться и укорачиваться. Такие ситуации мы корректируем различными способами (зашиваем шейку или ставим пессарий), а также рекомендуем женщине носить бандаж и воздержаться от секса. Это важное условие для таких пациенток, — отмечает Дмитрий Трофимчик.

5. Подтекание околоплодных вод.

Это серьезная проблема, с которой обычно женщин госпитализируют в стационар. Воды могут подтекать на разных сроках, и исход такой беременности тоже может быть разным. Сексуальные отношения в этой ситуации исключены.

6. Угроза преждевременных родов.

Речь идет о беременности до 37 недель, когда есть угроза преждевременных родов. Таких пациенток могут наблюдать в дневном стационаре или в больнице, им рекомендуют половой покой. Если угроза проходит, врачи могут снова разрешить секс.

Бывает, что женщина сама не хочет секса

У женщины может не быть ни одной из перечисленных патологий, но секса при этом в семье нет. И это абсолютно нормально, говорит медик, ведь низкая сексуальная активность характерна для беременности.

— В начале беременности у женщины резко меняется гормональный фон. Уровень эстрогенов падает, а это гормоны, которые делают женщину женщиной, дарят блеск в глазах, помогают изучать сексуальность, привлекают мужчин. Параллельно возрастает уровень прогестерона, который вовсе не способствует занятию сексом, а скорее направлен на сохранение беременности.

Кроме того, в первом триместре женщин часто мучает токсикоз. Если рвота случается чаще 5 раз в сутки, это показание для госпитализации. В таком состоянии беременной явно будет не до секса, отмечает доктор.

Иногда женщины жалуются на болезненность молочных желез. Грудь набухает, становится тугой, налитой, прикосновения партнера могут быть неприятны. Добавьте к этому усталость, с которой сталкиваются беременные женщины, ведь работу до седьмого месяца никто не отменял. Все это накладывается друг на друга — и женщины могут совершенно не хотеть заниматься сексом.

Иногда секса не хочет мужчина

Будущие папы также могут избегать интимных отношений, особенно если это первый ребенок для пары.

— Мужчины боятся навредить, думают о том, что «внутри у женщины растет ребенок, как же я буду заниматься сексом»? Бывает, что женщины очень сильно меняются во время беременности, набирают вес, и сексуальное возбуждение уходит.

Как бы то ни было, на сроке 38−39 недель стоит побороть свои страхи и насладиться сексом. На этом этапе интимные отношения без контрацепции очень полезны для предстоящих родов.

— В процессе секса и во время семяизвержения в шейке матки увеличивается количество рецепторов, которые чувствительны к простогландинам группы Е2. Это вещества, которые вырабатываются в организме женщины ближе к родам и способствуют созреванию шейки матки. Не секрет, что чем мягче шейка, чем более она готова к родам, тем естественнее они протекают. Так появляются истории счастливых женщин, которые приезжают в роддом с открытием 5−6 см и часть схваток особенно не чувствуют. Таким образом, секс на позднем сроке беременности может ослабить болевые ощущения во время родов.

Секс после родов: когда начинать

Главное правило здесь — не спешить. Как минимум шесть недель после родов нужно подождать, даже если не было разрывов, разрезов и т. д. Вот как Дмитрий Трофимчик объясняет эти ограничения:

— Во время беременности плацента врастает в матку изнутри, и ее размер довольно внушительный, в среднем 22 на 24 см. В том месте, где плацента отделилась, после родов образуется большая рана. Плацентарной площадке нужно время, чтобы зажить. Мы называем этот процесс эпителизацией, продолжается она около 6 недель.

Если начать половую жизнь раньше, есть риск занести инфекцию через шейку матки, которая далеко не сразу замыкается после родов. В этих случаях женщины находятся в группе риска по развитию эндометрита — тяжелой гинекологической патологии, которая может привести к потере матки, бесплодию и т. д.

Спустя 6−8 недель, после полной эпителизации, можно возвращаться к сексуальным отношениям.

Если секса все равно не хочется

После родов у женщин снова очень резко меняется гормональный фон, рассказывает медик. Молодым мамам «не до секса» — так распорядилась природа.

— Во время беременности властвует прогестерон, который способствует вынашиванию ребенка, после родов его уровень значимо снижается. Нарастает уровень пролактина, который отвечает за грудное вскармливание и не располагает к сексу вообще. Его задача — настроить женщину на то, чтобы она растила ребенка.

Разрывы родовых путей, травмы, ушивания, швы, любое другое воздействие на женскую промежность также не добавляют желания заниматься сексом. Швы могут рассасываться от 2 до 4 месяцев после родов, долгое время могут болеть рубцы. Кроме того, в перерывах между кормлением ребенка женщины мечтают больше о сне, нежели о любимом мужчине.

— Поэтому кормящая мама после родов — не самый удачный сексуальный объект, тут уж как есть, — смеется доктор. Важно помнить, что это не навсегда, постепенно все придет в норму.

Правильная контрацепция после родов

После естественных родов акушеры-гинекологи рекомендуют сделать паузу с беременностью минимум на два года. Если было проведено кесарево сечение, лучше подождать три года, рекомендует Дмитрий Трофимчик. Вот почему важно вовремя задуматься о контрацепции.

— Лактационная аменорея надежно защищает женщину примерно до шести месяцев после родов, но лишь в том случае, если мама полностью кормит ребенка грудью, не заменяя часть кормлений смесью. Высокий уровень пролактина не только помогает грудному вскармливанию, но и словно «усыпляет яичники». Как только кормящая мама начинает пропускать кормления, заменяет их прикормом, уровень пролактина падает, и яичники могут проснуться. Вот почему через шесть месяцев после родов необходима дополнительная контрацепция.

Медик напоминает, что прерванный половой акт — один из самых ненадежных методов предохранения. Если половая жизнь регулярная, лучше подобрать оральные контрацептивы. В продаже можно найти специальные препараты, которые разрешены при грудном вскармливании. Подобрать их поможет акушер-гинеколог в женской консультации. Презервативы и местная контрацепция (мази, кремы, вагинальные таблетки) больше подойдут семейным парам, в которых секс случается относительно нечасто.